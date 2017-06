Hella Heigel zeigt ungewöhnliche Ausstellung im Tuchmacher-Haus

Liebe in Holz geflossen

+ © Bredemeyer Karin Sander (links) bei der Vernissage im Tuchmacher- Haus mit der Künstlerin Hella Heigel (rechts) sowie Ariane Meyer (2. von links) und Karin Renzelmann. © Bredemeyer

Diepholz - Wenn die „Tuchmacher“ sonst ihre Galerieräume an der Lohnstraße 2 in Diepholz betreten, empfangen sie meist farbenprächtige Gemälde an den Wänden. Dieses Mal war es ganz anders. Und das zur Veranstaltungswoche „Kunst in der City“.