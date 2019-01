Mit Heidenlärm und Schweinebräter

„Deefholter Karfunkel“: Mittelalterfest hat vom 12. bis 14. Juli Premiere

+ Zahlreiche Vorführungen, wie beispielsweise Schwertkampf, sollen das Mittelalterfest Mitte Juli lebendig machen. Fotos: Quante

Diepholz – Zunächst war es eher eine fixe Idee, dann erwuchsen erste konkrete Pläne daraus und jetzt ist alles in „trockenen Tüchern“: Im Juli wird es in Diepholz ein Mittelalterfest geben. Vom 12. bis 14. Juli, Freitag bis Sonntag, wollen mehrere Mittelalter-Lager, Händler, und Musikgruppen ihre Zelte auf einem Gelände an der Sulinger Straße 20 zwischen Diepholz und Wetschen aufschlagen. Der Name des Festes: „Deefholter Karfunkel“.