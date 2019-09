Hausfrauenbund am Ende

Aktiver Diepholzer Ortsverband mit 160 Mitgliedern kurz vor der Auflösung

+ Ingrid Riehn (79), Vorsitzende des Hausfrauenbund-Ortsverbandes Diepholz, der voraussichtlich am Freitag seine Auflösung beschließt. Foto: Archiv

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Ein sehr aktiver Diepholzer Verein ist am Ende: Der Ortsverband des Deutschen Hausfrauenbundes (DHB) will sich auflösen – 39 Jahre nach seiner Gründung. „Wir sind einfach zu alt“, ist die Begründung der Vorsitzenden Ingrid Riehn. Die Diepholzerin hat den Ortverband 1980 mit ins Leben gerufen, steht seit 39 Jahren als Vorsitzende an der Spitze und hat unzählige Veranstaltungen wie Vorträge, Besichtigungen und Ausflüge organisiert. Ehrenamtlich natürlich.