Haus nach Feuer unbewohnbar

Diepholz - Von Jannick Ripking. Die Haustür ist amtlich versiegelt, vom Dach ist nicht mehr viel übrig. Gebrochene Ziegel im Garten lassen die Schwere vom Brand eines Einfamilienhauses am Neujahrstag an der Werrastraße erahnen. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern, konnten sich laut Mitteilung der Feuerwehr und Polizei selbstständig aus dem brennenden Haus retten. Wohnen können sie aber nicht mehr darin.

Durch das Feuer und die Löscharbeiten der ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurde das Heim der Diepholzer Familie stark beschädigt und ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr bewohnbar. Wo oder ob die Familie bei Freunden oder Verwandten untergekommen ist, ist nicht bekannt. Die Stadt Diepholz berichtete auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Bewohner des abgebrannten Hauses keinen Kontakt aufgenommen haben, um Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Ortsfeuerwehr Diepholz war gegen 20.55 Uhr zu diesem Brand alarmiert worden. Zunächst war die Lage unklar. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass aus dem Dachstuhl des Hauses starker Rauch kam, teilte die Feuerwehr mit. Sofort wurde Stadtalarm ausgelöst (wir berichteten).

Unter Atemschutz wurde unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen. Im weiteren Verlauf entschied die Einsatzleitung, Ziegel zu entfernen und die Dachhaut zu öffnen, um weitere Glutnester zu bekämpfen, weil sich Flammen den Dachstuhl hinauf fraßen, erklärte der Pressesprecher der Stadtfeuerwehr, Kevin Siebe.

Zu den Umständen, die zum Brand führten, konnte die Polizei keine Auskünfte geben. Die Ermittlungen laufen. Nach ersten groben Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 000 bis 300 000 Euro, so Polizeisprecher Thomas Gissing.

Als sich die Lage an der Werrastraße am Mittwochabend entspannte, traten erste Ortsfeuerwehren ihre Heimfahrt an, diese wurde allerdings durch eine zweite Alarmierung unterbrochen. Gegen 22.30 Uhr wurden die Diepholzer Feuerwehren zu einem weiteren Brand im Stadtgebiet alarmiert. Wieder brannte ein Dachstuhl. Dieses Mal der eines Nebengebäudes eines Gebrauchtwagenhändlers an der Steinfelder Straße. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt.

Alle verfügbaren Kräfte, die nicht mit Nachlöscharbeiten am Einfamilienhaus beschäftigt waren, fuhren dorthin. Auch an der Steinfelder Straße wurden Dachpfannen entfernt, um mit der Drehleiter den Brand von oben zu bekämpfen. Laut Kevin Siebe befand sich Stroh auf dem Dachboden, wodurch immer wieder neue Glutnester auftauchten, was die Dauer des Einsatzes verlängerte. Gegen 1.20 Uhr war der Einsatz für die rund 90 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer beendet.

Hilfe durch die Stadt:

Bei Verlust der Wohnung beziehungsweise des Hauses können sich Bürgerinnen und Bürger an die Stadtverwaltung wenden. Dort werde dann für eine Notunterkunft gesorgt, teilte die Stadt Diepholz auf Anfrage unserer Zeitung mit. In diesem Fall handele es sich um den klassischen Fall einer Obdachlosigkeit. Die Zuständigkeit bei der Stadt Diepholz liege beim Ordnungsamt. Das Ordnungsamt erreichen die Bürgerinnen und Bürger unter Telefon 05441/ 909-113 oder per E-Mail unter ordnung@stadt-diepholz.de. In der Vergangenheit sei es nur sehr selten vorgekommen, dass Bürgerinnen und Bürger nach einem Wohnungsbrand in einer städtischen Notunterkunft untergebracht werden mussten. In den meisten Fällen finden die Betroffenen bei Verwandten oder Freunden die Möglichkeit, vorübergehend zu wohnen, erklärte Pressesprecher Gerrit Meyer.