Haus brennt an der Werrastraße

Großer Feuerwehr-Einsatz am Neujahrsabend in Diepholz

+ An der Werrastraße in Diepholz brannte am Abend des Neujahrstages ein Einfamilienhaus. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: Jansen

Diepholz – Großer Feuerwehr-Einsatz am Abend des Neujahrstages an der Werrastraße im Süden von Diepholz: Dort brannte ein Einfamilienhaus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Gegen 20.55 Uhr war zunächst ein Alarm per Funkmeldeempfänger für die Ortsfeuerwehr Diepholz ausgelöst worden. „Unklare Feuermeldung, offene Flammen am Gebäude“ hatte es geheißen. Als die ersten Freiwilligen Feuerwehrleute eintrafen, sahen sie das Ausmaß des Brandes im Haus Werrastraße 17, wo Rauch aus dem Dachstuhl aufstieg, und ließen Sirenenalarm für alle vier Ortsfeuerwehren der Stadt Diepholz auslösen. Vor Ort waren auch Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes. Nach ersten Informationen der Polizei hatte ein Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen können. Über Schadenshöhe und Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten dauerten gegen 22 Uhr noch an. Laut Feuerwehr-Sprecher Kevin Siebe waren insgesamt 90 Feuerwehrleute im Einsatz.