Hans-Joachim Brandt gewinnt das Auto

Diepholz - Hans-Joachim Brandt hat den Hauptpreis bei der Weihnachtsverlosung der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz gewonnen: Der 73-jährige Diepholzer freute sich über einen neuen Renault Twingo im Wert von 7 500 Euro.

Bei der öffentlichen Auslosung der 19 Hauptgewinne am frühen Samstagabend in der Fußgängerzone zog „Glücksfee“ Merle Dützner die Lose. 19 Stück, die jeweils eine „Schnapszahl“ hatten und damit in die Hauptgewinn-Auslosung gekommen waren, fischte sie aus der Trommel – zuletzt das Los mit der Nummer 999, das Hans-Joachim Brandt gehörte. Fördergemeinschafts-Vorsitzender Mark Kürble und der Lieferant des Gewinn-Autos, Detlef Lipinski (Diepholzer Autowaschcenter) gratulierten als erste dem Gewinner. Er habe für 200 Euro Lose gekauft, berichtete er.

Den zweiten Preis, ein iPhone XR, gewann Sven Breyer. Gleich zwei „Schnapszahl“-Lose hatte Angela Willnat: Sie gewann einen 50-Zoll-Fernseher und eine Hifi-Kompaktanlage.

Die weiteren Gewinner sind laut Liste der Fördergemeinschaft: Judith Richmann (Tablet), Thomas Heil (Schubkarre mit Spaten), Sonja Syrnik (Baustellenradio), Maik Johanning (Familienjahreskarte für das Diepholzer Freibad), Olaf Stöcker (Sofortbildkamera), Liliana König (Weinkorb), Karina Schäfer (Wellness-Set), Inge Kowalzik (Käsehobel), Ulrich Halfpap (Leseratten-Set), Domenik Lewinski (Smoothiemaker), Horst Rathje (Good-Night-Set mit Federkissen) und Uwe Wilker (beleuchtete Dekokugel). Die Besitzer der Lose mit den Nummern 88 (Küchenwaage), 444 (vier Eintrittskarten für die „Deefholter Döntkenspälers“) sowie 77 (Bluetooth-Lautsprecher) werden noch gesucht. Sie mögen sich bei Mark Kürble (Tel. 05441/ 2946) melden. - ej