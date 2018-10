500 Handtaschen und 100 „Schals im Glas“

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Nobel-Exemplare von Louis Vuitton, Bogner, Aigner oder anderer Marken sind ebenso dabei wie solche ohne große Namen: Etwa 500 Handtaschen haben die Mitglieder des Zonta-Clubs Diepholz-Vechta zusammentragen. Alle Taschen sind gebraucht, aber noch gut erhalten. Und alle sind gespendet worden. Beim Diepholzer Grafensonntag (21. Oktober) verkaufen die Zonta-Damen die Taschen und Accessoires für einen guten Zweck.

Der Erlös von „Glanzlichter – ein Taschen- und Accessoires-Flohmarkt der besonderen Klasse“ – geht an die Frauenhäuser in Diepholz und Vechta.

Für die Aktion wurde dem Zonta-Club das leer stehende Ladenlokal an der Langen Straße 46 (vormals „Ernsting´s Family“) in der Diepholzer Fußgängerzone zur Verfügung gestellt. Den Raum haben die Frauen des im Dezember gegründeten Clubs für die Aktion an mehreren Abenden in ihrer Freizeit hergerichtet und dekoriert.

Nicht nur Handtaschen wollen sie dort am verkaufsoffenen „Grafensonntag“ von 13 bis 18 Uhr anbieten, sondern auch Modeschmuck und „Schals im Glas“. 100 gespendete Tücher haben sie dazu in Weckgläser gesteckt und bieten sie für fünf Euro pro Stück an.

Die gespendeten Handtaschen haben die Frauen sortiert und in Kategorien eingeordnet. Je nach Zustand und Marke bitten sie für eine Tasche um eine Spende von 10, 20 oder 30 Euro. „Es darf auch gern mehr sein“, sagt Inge Human, Mitgründerin und Präsidentin des Zonta-Clubs Diepholz-Vechta.

Angeboten werden neben Taschen und Schmuck auch Gürtel.

Zu der Aktion gehören zudem eine Verkostung von Sule-Kaffee aus Sulingen, eine Fotobox, und ein Stand, an dem der Zonta-Club über sich und seine Ziele informiert.

Dem Club Diepholz-Vechta gehören bislang 23 Frauen an. Weitere neun, die Interesse gezeigt hatten, würden voraussichtlich zum Jahresende aufgenommen, freut sich Inge Human, die früher Kreisrätin des Landkreises Diepholz war, über den Zuspruch.

Die Mitglieder treffen sich jeden zweiten Dienstag im Monat, jeweils im Wechsel in Diepholz und Vechta.

Sie bezeichnen sich als Frauen in verantwortungsvollen Positionen – was von Tätigkeiten beispielsweise in Wirtschaft und Verwaltung bis hin zu Kindererziehung reicht.

Neben diesen Tätigkeiten wollen sich die Zonta-Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Sie tun das im Rahmen ihres Clubs, der zu einem globalen Netzwerk gehört – vergleichbar mit Lions oder Rotary, die aber eher von Männern geprägt sind.

Zonta setzt sich als „Service-Club“ laut eigener Beschreibung für die Gleichberechtigung und ein Leben ohne Gewalt für alle Frauen und Mädchen ein.

Die Organisation berufstätiger Frauen unterstützt benachteiligte Frauen, fördert begabte und tritt für die Rechte von Frauen in aller Welt ein.

Das Wort „Zonta“ wird abgeleitet aus Lakhota, der Sprache der amerikanischen Ureinwohner Sioux, und bedeutet „aufrichtig“ und vertrauenswürdig“.

Zonta wurde 1919 in Buffalo/USA gegründet. In Deutschland gibt es heute 134 Clubs mit etwa 4 600 Mitgliedern.

Für den noch neuen Club Diepholz-Vechta ist der Taschen- und Accessoires-Flohmarkt die zweite Aktion, um Geld für lokale und internatonale Projekte zu sammeln.

Auftakt war im September im Rathaus Vechta mit dem Vortrag „Rollentausch bringt tollen Rausch“, den die Motivationstrainerin Beate Recker aus Wetschen vor 130 Zuhörerinnen und Zuhörern hielt. Der Erlös ist ebenfalls für die Frauenhäuser in Diepholz und Vechta bestimmt.

www.zonta-dh-vec.de