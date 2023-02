Brände gleichzeitig in drei Diepholzer Häusern

Von: Eberhard Jansen

Im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses Möldersstraße 5 hatte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag einen Brand auch zu löschen. Merkwürdig: Gleichzeitig gab es einen Brand einige Häuser weiter im Keller. © Jansen

Das dürfte kaum ein Zufall gewesen sein: Gleichzeitig brannte es am Dienstagnachmittag in zwei Häusern an der Möldersstraße und in einem Haus in der Nähe an der Moorstraße in Diepholz.

Diepholz –Im Mehrfamilienhaus Möldersstraße 5 musste die Feuerwehr einen Brand im Dachstuhl löschen. Im Haus Nummer 4, das zu dem Wohnblock mit insgesamt zwölf Parteien gehört, brannte es in einem Keller. Eine Tasche oder ein Rucksack war im Keller des Wohnhauses Moorstraße 49 zu löschen, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Um 16.09 Uhr wurde der erste Löschzug alarmiert. Wenig später gab es Alarm für alle vier Ortsfeuerwehren der Stadt Diepholz (Aschen, Diepholz, Heede, Sankt Hülfe). Während die ehrenamtlichen Wehrleute die kleineren Kellerbrände schnell im Griff hatten, dauerte das Löschen des Dachstuhlbrandes länger. Gegen ihn gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz vor, so Feuerwehr-Sprecher Kevin Siebe. Von außen wurde die Drehleiter eingesetzt. Die zusätzlich angeforderte Drehleiter aus Lohne wurde nicht mehr benötigt.

Ehrenamtliche Kräfte aller vier Ortsfeuerwehren der Stadt Diepholz waren auf der Möldersstraße im Einsatz. © Jansen

Aus dem Wohnblock Möldersstraße 4/5 rettete die Feuerwehr eine Rollstuhlfahrerin. In einer anderen Wohnung weckten die Einsatzkräfte zwei Personen. Auch ein Hund wurde gerettet.

Die Arbeit der Feuerwehr, der zahlreiche Anwohner zusahen, dauerte bis gegen 17 Uhr. Im Einsatz waren auch Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes und die Polizei.

Polizei ermittelt

Zur Schadenshöhe gab es noch keine Informationen. Es sei davon auszugehen, dass die Brände fahrlässig oder absichtlich gelegt worden seien, sagte ein Polizeisprecher der Mediengruppe Kreiszeitung am frühen Abend. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 05441/9710 entgegen. Nach ersten Erkenntnissen gab es in den Wohnungen keine Schäden durch den Brand oder die Löscharbeiten.

Rauch durch Grillen

Gegen Ende der Löscharbeiten wurde noch Rauch an einem weiteren Haus in der Nähe entdeckt. Der Diepholzer Stadtbrandmeister Frank Schötz eilte im Laufschritt dorthin und konnte schnell Entwarnung geben: „Das ist ein Grill mit starker Rauchentwicklung.“