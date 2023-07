Aus Tanzschule Hoppenburg wird „Studio H13“

Von: Sven Reckmann

Mit einem Willkommensempfang am 24. August soll es in der Tanzbar unter neuem Namen weitergehen (v.l.): Marc und Maike Hoppenburg, Jonas Lück, Imke und Berko Meyer. © Reckmann

Tanzschule Hoppenburg – ein Name, der über Generationen in der Region Diepholz und darüber hinaus ein Begriff ist. Der Familienbetrieb, der Menschen seit mittlerweile 70 Jahren die ersten (und auch die fortgeschrittenen) Tanzschritte auf dem Parkett vermittelt, wechselt jetzt in neue Hände.

Diepholz – Zum September übergeben die bisherigen Inhaber, Marc und Maike Hoppenburg, ihr Geschäft an die Firma „Tanzstudios“ aus Burgdorf. Die Diepholzer Tanzschule heißt dann „Studio H13 – Tanz- und Eventlocation in der Tanzschule Hoppenburg“.

Wie geht es weiter mit dem Unternehmen und der „Tanzbar“ an der Hinterstraße? Einiges ändert sich, vieles bleibt gleich. Die Botschaft: Es geht weiter. „Ich hatte einen etwas längeren Urlaub“, scherzt Marc Hoppenburg, in der Gesprächsrunde mit den zukünftigen Inhabern. Aber ganz so einfach war es leider nicht. Durch seine schwere Erkrankung war auch eine tragende Säule der Tanzschule plötzlich nicht mehr da, die Arbeit musste das Team auffangen. Vor allem Maike Hoppenburg und Kollegin Jana Gehlker mussten viel kompensieren, neue Arbeitsfelder erobern und Kurse auffangen, der Wunsch nach Unterstützung wuchs.

„Die Tanzschule war nie darauf ausgelegt, dass zwei Personen das allein durchführen“, erklärt Marc Hoppenburg. Wenigstens drei Personen hätten es sein sollen, „und das ist schon knapp kalkuliert.“ Es war schließlich ein „Hilferuf“ über den Tanzsportverband, der in Burgdorf bei Hannover gehört wurde.

Sieben Tanz- und Eventlocations

Die „Tanzstudios“ betreiben derzeit sieben Tanz- und Eventlocations im Nordosten von Hannover. Stammhaus ist Burgdorf. Das Team besteht aus knapp 20 Tanzlehrerinnen und Tanzlehrern, an der Spitze Imke und Berko Meyer sowie Jonas Lück.

„Die Chemie stimmte von Anfang an“, erinnert sich Marc Hoppenburg an die Kontaktaufnahme im April, die dann auch schnell zum ersten persönlichen Treffen in der Diepholzer Location führte. „Es ist eine große Chance, den immensen Druck von den Schultern meiner Frau und des Teams zu nehmen.“ Innerhalb kürzester Zeit erarbeitete man gemeinsam eine Zukunftsvision, bei der sowohl Marc und Maike als auch Jana Teil des Teams bleiben können und von weiteren Tanzlehrerinnen und -lehrern unterstützt werden. Das jetzige Hoppenburg-Team werde dabei auch Teil des neuen Tanzstudio-Teams, unterstreichen die Beteiligten. Außerdem ist mit Andrea Sieck ein auch in Diepholz bekanntes Gesicht neu dabei.

Tradition vor Ort erhalten

„Wir möchten die Tradition hier am Ort erhalten, und wir möchten Neues hinzufügen“, erklärt Berko Meyer. Durch mehr Personal soll es ein höheres Kursangebot geben, mehr Flexibilität gesichert werden. Der Hip-Hop-Bereich soll ausgebaut und der Paartanz breiter aufgestellt werden. Jugendkurse soll es auch wieder außerhalb von Diepholz geben.

Familienfeiern, die in der Tanzbar schon geplant gewesen waren, werden übernommen und neue sind auch schon wieder angefragt.

Jetzt haben zunächst einmal die Handwerker das Sagen. „Das ist schon ein knappes Zeitfenster“, sagte Imke Meyer, zumal der neue Standort der bislang am weitesten entfernte bei den „Tanzstudios“ ist. „Wir nutzen die Zeit der Sommerferien ganz intensiv, um einen neuen Anstrich, neue Möbel und Technik zu installieren“, so die Tanzlehrerin mit einem Faible für Innenarchitektur. „Es ist eine Herausforderung aber spannend.“ Die Kurse in Diepholz beginnen ab dem 27. August.

„Maike und ich sind glücklich, dass wir Menschen gefunden haben wie Berko, Imke und Jonas, die das hier weiterführen“, sagt Marc Hoppenburg. „Vielleicht ein bisschen Wehmut“ beim Blick zurück räumt er ein. „Aber es hört ja gar nichts auf. Es geht mit erhöhter Power weiter!“ Für Donnerstag, 24. August, ab 19 Uhr, ist im „Studio H13“ an der Hinterstraße 13 in Diepholz ein Willkommensempfang für Freunde, Bekannte und Interessierte geplant. Zur besseren Planung wird eine Anmeldung erwünscht per Mail an tanzen@studio-h13.de.