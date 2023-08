GFS: „Von Vergreisung nichts zu spüren“

Von: Sven Reckmann

Das Orchester setzte mit dem GFS-Song den Schlusspunkt unter die Jubiläums-Festveranstaltung. © Reckmann

Die Diepholzer Graf-Friedrich-Schule feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Theater.

Diepholz – Der erste Schulleiter der Graf-Friedrich-Schule, Dr. Heinze, war offenbar ein Freund klarer Worte: Ein typischer Diepholzer Aufbauschüler sei ein „etwas schwerfälliger Niedersachse, wortkarg, zurückhaltend, unbeholfen. Ergreift das Neue nicht spielend...“

Mittlerweile hat das Diepholzer Gymnasium Graf-Friedrich-Schule (GFS) seit 100 Jahren versucht, etwas dagegenzuhalten und dafür gesorgt, dass sich ihre Absolventen durchaus zurechtfinden in der Welt.

Entdeckt hatte das Zitat Dr. Frank Wiggermann, Geschichtslehrer an der GFS, der am Freitag beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Schule den Festvortrag hielt. Er blickte auf die Gründerjahre zurück, „wie alles anfing...“

Er beschrieb die Hürden, mit denen die Gründungsväter zu kämpfen hatten, bevor die Aufbauschule im April 1923 gegründet werden konnte. Auf die Wirren der Inflationszeit 1923, als jedes Dorf und jeder Flecken sein eigenes Notgeld herausgab, so dass ein Diepholzer Schüler berichtete, nicht weniger als 6 000 verschiedene Geldscheine gesammelt zu haben.

Im Sommer 1925 genehmigte das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung den Namen Graf-Friedrich-Schule. 1927 wurde die Erweiterung an der heutigen Hindenburgstraße feierlich eingeweiht – die hölzerne Eingangstür gibt es noch heute. 1929 legte schließlich der erste Aufbau-Jahrgang die Reifeprüfung ab, zehn Jungen und ein Mädchen. Es sollten noch viele folgen.

Zum Auftakt der Jubiläumsfeier im gut gefüllten Diepholzer Theater hatte Schulleiter Lars Buse zahlreiche Vertreter von Politik und Wirtschaft begrüßt, darunter den heimischen Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig, Vertreter vom Landkreis als Schulträger, von der Landesschulbehörde, die ehemaligen GFS-Schulleiter Eugen Füner und Hartmut Schmidt. Dazu Kooperationspartner aus der Region, die Leiter der umliegenden Schulen, Vertreter von Kirchen und Bundeswehr.

Schulleiter im Jubiläumsjahr: Lars Buse bei der Begrüßung im Theater. © Reckmann, Sven

„Allen Widrigkeiten in den vergangenen 100 Jahren zum Trotz ist von Vergreisung nichts zu spüren“, versicherte Buse.

Durch die Corona-Zeit habe die Digitalisierung an den Schulen an Fahrt gewonnen. „Aber wenn es nicht nur um Lernen geht, sondern um Bildung, dann braucht der Mensch den Menschen“, zitierte Buse einen Wissenschaftler. „Die Lehrkräfte sind ein Teil des Herzstückes unserer Schule. Mit ihrer Hingabe und ihrem Einsatz haben sie teilweise Generationen von Schülerinnen und Schülern geprägt.“

Das wichtigste aber seien die Schüler selbst, so Buse. „Ihre Motivation und ihre Neugier sind der Antrieb für uns, weiterhin Bildung und Wissen zu fördern.“ Man sorge sich immer schnell um die „neue Generation“, schob der Schulleiter hinterher, „Aber es gibt so viele tolle junge Menschen mit so vielen Qualitäten, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.“

Geschichtslehrer Dr. Frank Wiggermann blickte in die GFS-Geschichte zurück. © Reckmann, Sven

Anhand einiger Titelseiten der GFS-Jahresberichte blickte Buse zurück auf die jüngere Geschichte der Schule. Schlagworte waren die Einführung des Internets, Abitur nach zwölf Jahren – dann wieder Abitur nach 13 Jahren, der Schulneubau, das Schulwaldprojekt.

„Der Landkreis Diepholz ist stolz auf diese Schule“, sagte stellvertretende Landrätin Dörte Meyer. Die Politik habe einiges richtig entschieden in den vergangenen Jahrzehnten, meinte sie – nicht zuletzt mit Blick auf den Schulneubau vor einigen Jahren.

„100 Jahre GFS, das ist auch 100 Jahre Stadtgeschichte“, sagte Bürgermeister Florian Marré. Die Schüler würden hier bestens auf den weiteren Lebensweg vorbereitet und erinnerte an die GFS-Vortragsreihe „Von der Schule in die Welt“, in der Ehemalige über ihren Werdegang berichten. Als besonderes Geschenk der Stadt überreichte er symbolisch zehn junge Linden, die auf dem Schulgelände gepflanzt werden sollen.

Weitere Grußworte sprachen Dr. Gitta Egbers und Torben Kohring für Schulelternrat und Förderverein sowie Hannah Dittgen für die Schülervertretung.

Applaus, bitte: Die Band „Trebor“ spielte „Guns n’ Roses“ und „Deep Purple“. Sie ist auch heute beim Schulfest wieder dabei. © Reckmann, Sven

Bei der musikalischen Gestaltung der Feier konnte die Schule einmal mehr auf den eigenen, großen Fundus zurückgreifen. Von der Rockband Trebor (Leitung: Klaus Stolle), über Solokünstlerin Adelina Steel am Flügel und den Chor (Dr. Tim Helmke) bis hin zum Orchester (Melanie Römann) – alle trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Am Samstag geht es weiter mit einem großen Schulfest auf dem Gelände der GFS. Um 15 Uhr öffnen sich die Türen, Zugang ist von der Thouarsstraße aus.