Gute Tipps von einem Profi

Diepholz - Tipps von einem Profi: René Eidams, professioneller Steeldartspieler, hat den Diepholzer Dartclub (DC) Gallier in der Körstube besucht. Bei diesem zweistündigen Workshop gab er den Amateur-Dartern hilfreiche Verbesserungsvorschläge auf den Weg. Kapitän der Gallier, Manfred (Manni) Riechart freute sich über den prominenten Gast, der 2016 bei der Dartweltmeisterschaft knapp gegen Superstar Michael van Gerwen ausschied.

Der DC Gallier existiert bereits seit 2001 und trainiert jeden Donnerstag ab 18 Uhr in der Körstube. Neben der ersten Mannschaft, die sechs aktive Spieler umfasst, gibt es noch eine zweite Mannschaft sowie zwei weitere Dartclubs in Diepholz, die am offiziellen Ligabetrieb teilnehmen. Die Ligaspiele finden in der Regel samstags statt. Bei den Galliern handelt es sich um einen Elektrodartclub. Die Spieler werfen auf eine elektronische Scheibe, die Spitzen der Pfeile sind nicht aus Stahl, sondern aus Hartplastik. Um sich nun „fortzubilden“, hatten sie René Eidams nach Diepholz eingeladen.

Eidams, geboren in Hagen, ist seit 2013 Steeldartprofi. Ursprünglich kommt er aber, wie die Gallier, aus dem E-Dart. Seit zwei Jahren bietet er Trainingsworkshops in Deutschland an. Dazu sagt er „Darts ist der einzige Sport, in dem es keinen klassischen Trainer gibt. Aber auch im Darts können Trainer die Spieler verbessern.“ Dieser Aussage pflichtete Manni Riechart sofort bei. Er habe alleine durch den zweistündigen Workshop für sein eigenes Spiel etwas mitnehmen können.

„Mir geht es im besten Fall darum, dass ich die Technik des Spielers nicht verändere, sondern nur verbessere. Dabei schaue ich mir die Wurftechnik, den Stand und auch den Griff an. Zusätzlich gebe ich dann noch individuelle Materialempfehlungen“, beschreibt Eidams den Ablauf seines Workshops. Dabei nehme er sich pro Spieler die nötige Zeit, um die Technik zu analysieren. „Es ist schon komisch, wenn man jahrelang gleich geworfen hat und dann versucht, seinen Stil zu verändern“, bemerkte ein Spieler der Gallier.

Nach zwei Stunden Training zogen die Spieler aber eine positive Bilanz und vertrauten auf die Tipps des Profis. René Eidams gab den Amateuren zum Abschluss noch folgenden Rat mit auf den Weg: „Training ist oft gleich Spiel. Im Training spielen die Spieler oft einfach gegeneinander. Manchmal hilft es aber, wenn man 30 Mal auf die Doppel-Eins wirft, danach 30 Mal auf die Doppel-Zwei und so weiter.“

Neben Spielbetrieb und Training veranstaltet der DC Gallier auch ein jährliches Turnier. Das nächste findet am 19. Januar auf Lüdersbusch statt. Und auch außerhalb des Dartsports sind die Gallier aktiv. So organisieren sie unter anderem Weihnachtsfeiern für den Club. So stärken sie nicht nur ihr Spiel, sondern auch ihren Zusammenhalt. - jr