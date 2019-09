Gute Stimmung – aber auch Unschönes

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Ideales Wetter, gute Stimmung – aber auch einige unschöne Vorkommnisse: Das ist eine erste Bilanz des 639. Diepholzer Großmarktes am Sonntagnachmittag.

Mehrere Streitigkeiten und Prügeleien gab es laut Polizei. Im Laufe der Nacht zu Samstag sei es zu neun körperlichen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Personen oder Gruppen auf dem Großmarkt gekommen. Zudem registrierte die Polizei eine Sachbeschädigung – ein Verkaufstresen ging zu Bruch – und zwei sexuelle Beleidigungen. „Alle Sachverhalte wurden von der Polizei geschlichtet und aufgenommen sowie Strafverfahren eingeleitet gegen die beteiligten Personen“, heißt es im Polizeibericht vom Samstag.

Eine Körperverletzung gab es laut Polizei am Samstag bereits um frühen Abend gegen 19 Uhr. Auf dem Marktgelände kam zu einer Auseinandersetzung zwischen „zwei größeren Gruppen ausländischer Mitbürger“. Insgesamt neun Personen seien beteiligt gewesen, berichtete die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Hintergrund seien nach ersten Ermittlungen Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen gewesen. Gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag registrierte die Polizei eine weitere Körperverletzung in der Nähe des Bremer Ecks. In beiden Fällen habe durch ein rechtzeitiges Eingreifen der Polizei Schlimmeres verhindert werden können. Die Polizei: „Bis auf diese beiden Vorfälle bleib es in der Nacht zu Sonntag auf dem Großmarkt im Gegensatz zur vorangegangenen Nacht bis auf das übliche Marktgeschehen ruhig.“

Ein Problem in der Umgebung des Großmarktes sind weiterhin „Wildpinkler“, die insbesondere Anwohner der Straße Am Markt verärgern. Nach entsprechenden Beschwerden hatte die Stadt dieses Jahr im südwestlichen Bereich des Marktplatzes einen zusätzlichen Toilettencontainer aufgestellt. Dieser wurde aber offenbar nicht von allen genutzt, die „mal mussten“, geht aus Anwohner-Berichten bei Facebook hervor – obwohl die Nutzung aller Toiletten beim Diepholzer Großmarkt kostenlos ist. Die Betreiber dürfen lediglich um ein Trinkgeld bitten, es aber nicht verlangen.

Zum schnellen Finden der nächsten Toilette hatte die Stadt dieses Mal blaue Hinweisschilder aufgestellt. Marktmeister Christian Nitt: „Das sind Einbahnstraßen-Schilder mit billigen Aufklebern. So mussten wir keine teuren Schilder anschaffen.“

Die Schausteller hätten sich bei der Besprechung am Samstagvormittag im Zelt „Kulinarische Weltreise“ zu 80 Prozent positiv geäußert, berichtete Marktmeister Christian Nitt auf Anfrage unserer Zeitung.

Zu den Negativ-Punkten zählte nach Meinung der Schausteller die große Lautstärke der Musik. Das sei aber ein Trend bei vielen Märkten. Positiv sei die Präsenz von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten, die ihr Vorgehen abgesprochen hatten und schnell zur Stelle gewesen seien.

Auch die Arbeit der Bauhof-Mitarbeiter, die die Marktbeschicker unterstützen und für Sauberkeit auf dem Marktplatz sorgen, wurde bei der Schausteller-Besprechung gelobt, zu der die Stadt eingeladen hatte.

Ein genereller Trend beim Großmarkt war, dass am Donnerstag und Freitag mehr in Zelten und an Bierständen los war, als am Samstag und Sonntag. Da hätten die Markt-Besucher mehr die Fahreschäfte genutzt, sagte Nitt. Die Zelte waren offensichtlich am Samstag bis nach Mitternacht deutlich weniger besucht als Freitag.

Bei der Schausteller-Besprechung, an der auch Petra Hage als zuständige Stadtverwaltungs-Fachdienstleiterin und Marktausschuss-Vorsitzender Heino Langhorst teilnahmen, war laut Christian Nitt zudem ein Thema, dass das Konzept des Viehmarktes am Freitag angesichts geringer Besucherzahlen noch einmal überdacht werden solle.

Am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnschein war auf dem Marktplatz noch einmal sehr viel los.