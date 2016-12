Die „gute Seele“ des Diepholzer Parkhauses

Verkehrsgesellschaft dankt Manfred Keimer

+ © Stadtwerke Dank an Manfred Keimer (Mitte), „gute Seele“ des Diepholzer Parkhauses: Hans-Werner Schwarz (links), Vorsitzender des DVG-Beirates, und Geschäftsführer Waldemar Opalla. © Stadtwerke

Diepholz - „Er ist die gute Seele unseres Parkhauses und macht seit mehr als 21 Jahren einen hervorragenden Job – dafür möchten wir uns heute herzlich bei ihm bedanken.“ Hans-Werner Schwarz, Vorsitzender des Beirates der Diepholzer Verkehrsgesellschaft (DVG), ist voll des Lobes für die Arbeit von Manfred Keimer. Bei einer Zusammenkunft würdigte er die Leistung des „unermüdlichen Urgesteins“ des Diepholzer Parkhauses.

Manfred Keimer ist zu unterschiedlichen Tageszeiten im Parkhaus zu finden. Bei seinen Begehungen kontrolliert er, ob Autofahrer die Parkordnung einhalten, und übernimmt kleine Reparaturen. Seine häufige Anwesenheit vermeidet auch Vandalismus.

„Das Diepholzer Parkhaus wäre ohne Manfred Keimer nicht in seinem heutigen Zustand“, schreibt die Diepholzer Verkehrsgesellschaft.

Wahrscheinlich hatte jeder Diepholzer schon einmal Kontakt mit dem 77-jährigen Mitarbeiter der DVG, die das Parkhaus betreibt. „Ich kann mich gut daran erinnern, wie mich Herr Keimer ermahnt hat, weil ich mit dem Fahrrad durch das Parkhaus gefahren bin. Das mache ich nie wieder“, schmunzelt Hans-Werner Schwarz.

Mitarbeiter mit Disziplin, Pünktlichkeit und Genauigkeit

„Wir sind froh, einen so zuverlässigen Mitarbeiter zu haben, der mit so viel Disziplin, Pünktlichkeit und Genauigkeit darauf achtet, dass unser Parkhaus sauber und ordentlich bleibt“, sagte Waldemar Opalla, Geschäftsführer der Stadtwerke Huntetal und der Stadtwerke--Tochter DVG. Er bedankte sich bei Manfred Keimer, der pensionierter Berufssoldat ist, für seine langjährige Tätigkeit, wünschte ihm noch viele gesunde Jahre und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.

Das Parkhaus an der Hinterstraße im Herzen von Diepholz wurde 1981 gebaut und bietet in drei Etagen über 200 Einstellplätze. Davon werden 35 Parkplätze in Sammelgaragen und 25 Parkplätze in Doppelgaragen vermietet. Darüber hinaus sind für 110 Parkplätze Jahresparkausweise an Privatkunden und umliegende Unternehmen verkauft worden.

Die Auslastung des Parkhauses liegt laut Diepholzer Verkehrsgesellschaft bei etwa 85 Prozent: „Das Parkhaus wird gut angenommen.“

Gebühren im Parkhaus

Es hat täglich geöffnet. Die erste Stunde sowie an Wochenenden, Feiertagen und nachts ist das Parken kostenlos. Ab der zweiten Stunde wird ein Euro je Stunde an Parkgebühren fällig. Für die Vermietung von Dauerparkplätzen im Parkhaus stehen die Mitarbeiter im Kundencenter der Stadtwerke zur Verfügung. Das Parkhaus gehört der Diepholzer Verkehrsgesellschaft (DVG), einer hundertprozentigen Tochter der Stadtwerke Huntetal.