Günter Priese seit 60 Jahren Mitglied im Diepholzer Sportfischereiverein

Diepholz – Solche Mitstreiter sind Gold wert: Seit 60 Jahren ist der Diepholzer Günter Priese nun aktives Mitglied beim Sportfischereiverein (SFV) Diepholz. „Ein Vereinsmitglied wie Günter Priese bei uns zu haben, ist für uns als Verein ein unschätzbares Gut“, sagt SFV-Vorstandsvorsitzender Uwe Hoffmann.

Priese kann auf viele besondere Ereignisse in seiner langen Zeit als Vereinsmitglied zurückblicken.

So war er selbst Vorsitzender des Vereins und hat stets mitgeholfen, wenn helfende Hände gefragt waren. Mit 27 Jahren trat der heute 86-Jährige in den Sportfischerei-Verein ein. Stolz erzählt der Jubilar: „Einmal wurde ich vereinsinterner Angelkönig. Außerdem habe ich drei Mal an den niedersächsischen Meisterschaften teilgenommen und wurde einmal Bezirksmeister.“

Zu seinen bisher größten Fängen zählt ein Hecht von 85 Zentimetern Länge sowie ein Karpfen mit einem Gewicht von acht Pfund. Gefangen hat Priese die Fische in den örtlichen Vereinsgewässern. „Es macht mir einfach Spaß“, erklärt er seine Leidenschaft zum Angeln, die er jetzt schon seit sechs Jahrzehnten verfolgt.

Auch heute ist der 86-Jährige noch sonntags in der Vereinshütte anzutreffen, um sich mit anderen Vereinskollegen auszutauschen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie bleibt die Diepholzer Vereinshütte des SFV allerdings bis auf Weiteres geschlossen.

Im Vergleich zu früheren Zeiten merkt Priese durchaus kritisch an, dass es heute viel mehr Einschränkungen und Richtlinien beim Angeln gebe und früher viel weniger Müll am Angelplatz hinterlassen worden sei.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Sportfischereivereins Diepholz wurde der langjährige Angler vom Vorstand geehrt und erhielt einen Präsentkorb. Vorstandsvorsitzender Uwe Hoffmann betonte auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir sind als Verein überaus dankbar über solch eine lange Mitgliedschaft. Ein solches Vereinsmitglied hat hohen Stellenwert und dient als Vorbild für andere Vereinsmitglieder. Auch heute noch hat Günter Priese Spaß am Vereinsleben und am Angeln und fühlt sich bei uns wohl, wie er selber sagt.“ Seine 60-jährige Mitgliedschaft zeige zudem eindrucksvoll, dass Priese sich mit dem SFV Diepholz identifiziere. edh