Rat stimmt für Kita-Ausbau in Aschen

Diepholz/Aschen – Der Diepholzer Stadtrat hat grünes Licht gegeben für den Ausbau der Kindertagesstätte Aschen.

Wegen steigender Anmeldezahlen – nicht zuletzt durch viele hinzugezogene junge Familien in Aschen – soll das Dachgeschoss so bald wie möglich ausgebaut werden. Die Kita Aschen hat bislang 25 Plätze. Zum neuen Kindergartenjahr ab August 2019 werden laut Verwaltung nur zwei Kinder in die Schule wechseln, allerdings hätten bereits Ende 2018 zehn Kinder den Wunsch auf eine Betreuung ab August 2019 in der Kita Aschen angemeldet.

Der Umbau, der 190.000 Euro kosten soll, schafft Platz für eine weitere Gruppe mit bis zu 25 Kindern. Die Küche im Erdgeschoss könnte zunächst für beide Gruppen genutzt werden. Träger der Einrichtung ist der Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Grafschaft Diepholz, der die Ausbau-Planung übernehmen wird. Um die Kosten finanzieren zu können, wird nach Rücksprache mit dem Träger eine für dieses Jahr in der Kita Lappenberg geplante Erweiterung des Bewegungsraums auf 2020 verschoben. Zudem zahlt die Stadt 40.000 Euro als überplanmäßige Ausgabe.

sr