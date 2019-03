Das Gelände am Groweg in Diepholz, auf dem der neue „Famila“-Markt entstehen soll. Foto: Archiv

Diepholz - Von Sven Reckmann. Grünes Licht für Famila: Der Diepholzer Stadtrat hat am Donnerstagabend mehrheitlich den sogenannten „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 94 Groweg“ beschlossen.

Dieser sieht vor, dass die Bartels-Langness Handelsgesellschaft (Kiel) einen rund 3 200 Quadratmeter großen Markt auf dem Areal östlich des Diepholzer Bahnhofs am Groweg bauen kann.

Mit Ja stimmten CDU, FDP und Bürgermeister Florian Marré, SPD und Bündnis/Grüne votierten dagegen.

„Wir sehen in dem Standort und in der Ansiedlung des Famila-Marktes eine Erhöhung der Angebotsattraktivität und eine Bereicherung für Diepholz“, sagte CDU-Fraktionschef Gerhard Albers in der Debatte. Außerdem erhoffe man sich eine Rückgewinnung von Kaufkraft aus Vechta. „Wir haben beim Aufstellungsbeschluss 2015 gesagt: So lange die rechtlichen Grundlagen eingehalten werden, werden wir das Vorhaben unterstützen. Das ist der Fall.“

Die Sozialdemokraten halten die Famila-Ansiedlung für schädlich nicht nur für die Innenstadt, sondern für die Gesamtsituation. „Viele Bürger werden ihren Nahversorger verlieren“, meinte Fraktionssprecher Manfred Albers mit Blick auf Famila-Mitbewerber in der Stadt, die möglicherweise die Segel streichen müssen. „Während ein kleiner Teil der Bürger besser versorgt wird, müssen viele andere Bürger die Zeche zahlen.“

Die FDP begrüßte die Famila-Pläne: „Wir sehen die Ansiedlung als große Chance“, sagte Heinrich Buck. Er verwies auch auf die Ausweitung neuer Wohnbauflächen im Osten der Stadt. Sein Fraktionskollege Wilhelm Reckmann räumte ein, dass zwar eine veränderte Wettbewerbssituation eintrete, „aber es ist nicht unsere Ausgabe, zu entscheiden, ob wir genug oder zu wenig Verbrauchermärkte in der Stadt haben.“

„Wir brauchen das nicht“, sagte Dagmar Trümpler für Bündnis 90/Grüne; die Größenordnung halte man für nicht sinnvoll und die Planungen seien „ein Symbol für eine Politik, die auf ein ,Weiter so‘ setzt.“ Es gehe einzig um Wachstum, ohne Qualität. Das sei nicht mehr zeitgemäß. „Es führt zu mehr Verkehr. Flächenverbrauch, Klimaschutz – all das ignorieren Sie“, rief Grünen-Fraktionskollege Andreas Pawelzik den Mehrheitsfraktionen zu.

Zuvor hatte Bürgermeister Florian Marré seine Zustimmung für den Bebauungsplan begründet. „Gemeinsam haben wir die Chance, für die Bürgerinnen und Bürger eine richtungsweisende Entscheidung zu treffen.“ In zahlreichen Gesprächen mit Bürgern sei er zum Schluss gekommen, dass eine Mehrheit sich für die Famila-Ansiedlung ausspreche. Den anfänglichen rechtlichen Bedenken sei durch eine geänderte Planung Rechnung getragen worden. Zudem sei „der Kuchen“ im Bereich der Vollsortimenter groß genug.

Famila will nach früheren Angaben mehr als zehn Millionen investieren, rund 60 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sollen entstehen, hieß es im Rat.