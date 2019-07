Grünen-Politiker ist Großmarkt-Festredner

Landtagsabgeordneter und ehemaliger niedersächsischer Minister Christian Meyer

+ © Büro Meyer Christian Meyer: Festredner beim Großmarkt-Frühschoppen 2019. © Büro Meyer

Diepholz – Die Planungen für den 639. Diepholzer Großmarkt sind in vollem Gange. Jetzt steht auch der Festredner beim tradionellen Frühschoppens der Stadt Diepholz fest: Es ist Christian Meyer von der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister wird am zweiten Markttag – am Freitag, 20. September – um 11 Uhr im Festzelt auf dem Marktplatz auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Festrede halten. Das teilte die Stadt Diepholz am Freitag mit.