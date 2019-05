Großübung simuliert Unfall mit Salzsäure-Transporter

Gefahrstoffzug probt Ernstfall

+ © Feuerwehr Diepholz Unter Atemschutz rettete die Feuerwehr die „Unfallbeteiligten“ aus ihren Fahrzeugen. © Feuerwehr Diepholz

Aschen – Ein Kleinbus mit acht Personen ist auf dem Schützenplatz in Aschen mit einem mit Salzsäure beladenen Gefahrgut-Lkw zusammengestoßen. So stellte sich das Szenario einer Großübung des Gefahrstoffzugs der Kreisfeuerwehrbereitschaft III, des DRK und der Unterstützergruppe Diepholz am Samstagmorgen dar, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.