Mehrheit gegen Feuerwerk beim Diepholzer Großmarkt

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Der Diepholzer Großmarkt 2022 vom Riesenrad aus gesehen. In diesem Jahr wird das Konzept geändert. Unter anderem gibt es kein Feuerwerk mehr. © Hefkaluk

Beim Diepholzer Großmarkt wird es nach diesem Beschluss zukünftig kein Feuerwerk mehr geben: Der städtische Ausschuss für Ordnung, Markt, Soziales, Sport und Kultur stimmte mit klarer Mehrheit dem neuen Großmarktkonzept der Stadtverwaltung zu – und dazu gehört kein Feuerwerk am Donnerstagabend mehr.

Diepholz – Lediglich Lars Mester (FDP) sprach sich in der Ausschusssitzung gegen die Abschaffung des Feuerwerks aus, CDU, SPD und Grüne waren dafür. Dem Beschluss dieses Fachausschusses muss der übergeordnete Verwaltungsausschuss der Stadt Diepholzer noch zustimmen. Der Diepholzer Großmarkt 2023 findet vom 14. bis 17. September statt.

In der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Markt, Soziales, Sport und Kultur am Donnerstagnachmittag im Rathaus berichtete Stadtverwaltungs-Fachdienstleiterin Petra Hage über die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe, die die Weiterentwicklung und Modernisierung des Großmarktes zum Thema hatte. „Ein Feuerwerk ist nicht mehr zeitgemäß und auch die Frequentierung nicht mehr so groß“, wies sie auf schwindendes Interesse hin. Zudem sei das Feuerwerk ein „Marktfeger”, denn nach dem Abbrennen um 22 Uhr am Donnerstag würden viele Menschen nach Hause gehen und nicht zurück in die Festzelte. Die Verwaltung hatte auch „Umweltverschmutzung, traumatisierte Kriegsopfer und verängstigte Tiere“ als Argumente angeführt, das Feuerwerk abzuschaffen.

SPD-Ratsmitglied Ingo Estermann schlug in der nur kurzen Diskussion vor, das durch die Streichung des Feuerwerk eingesparte Geld einzusetzen, um auch am Großmarkt-Samstag eine „Happy Hour“ mit verbilligten Preisen zu finanzieren.

Für „Happy Hour“

Eine solche „Happy Hour“ soll es nach dem neuen Konzept auf jeden Fall am Donnerstag von der Eröffnung bis 20 Uhr beim Diepholzer Großmarkt geben. Die verbilligten Preise werden mit den Schaustellern vertraglich geregelt. Die Stunde(n) mit verbilligten Preisen ersetzt die bisherige Aktion, bei der es 50 Tüten mit Fahrchips und Süßigkeiten zu gewinnen gab. „Davon profitieren alle Kinder, die den Großmarkt besuchen“, erklärte Petra Hage den Vorteil der „Happy Hour“, die allgemeine Zustimmung im Ausschuss fand.“ Zusätzlich soll es ein Gewinnspiel über soziale Medien geben.

Weniger Ausschankstände

Dritter Punkt des geänderten Großmarkt-Konzepts ist die Reduzierung der Ausschankstände von jetzt 15 auf 11. Petra Hage: „15 sind einfach zu viel“, sprach Petra Hage auch die Konkurrenz zu den Festzelten an. Verlieren soll kein Wirt seinen Stand, doch wenn jemand keinen mehr betreiben möchte, wird dieser Stand nicht ersetzt bis elf erreicht sind. Christian Brebeck (CDU) wollte wissen: „Können neue Diepholzer Wirte einen Stand bekommen?“ Das verneinte Petra Hage: „Nach jetzigem Stand nicht.“

Den Punkten „Reduzierung der Ausschankstände“ und „Happy Hour“ stimmte der Ausschuss einstimmig zu.