Großmarkt-Auftakt kurzzeitig politisch

Diepholz – Der Diepholzer Großmarkt wurde am Donnerstagabend noch vor der offiziellen Eröffnung kurzzeitig ungewohnt politisch: An die Spitze des inzwischen schon traditionellen Umzuges von heimischen Vereinsvertretern und anderen Ehrenamtlichen vom Rathaus zum Marktplatz setzten sich junge Aktivisten der örtlichen Diepholzer Gruppe von „Fridays for Future“. Sie trugen ein Transparent mit der Aufschrift „Klimanotstand jetzt“..

„Das haben wir ganz spontan gemacht“, erklärte die Diepholzerin Paula Tabke. Die Gruppe war gerade in der Stadt unterwegs gewesen und hatte auf die Klimaschutz-Demo am Freitag hingewiesen, die um 11 Uhr am Rand des Marktplatzes – in Sicht- und Hörweite des Großmarktes – enden soll.

Auf dem Marktplatz rollten die Jugendlichen am Donnerstagabend ihr Transparent schnell wieder ein, und der 639. Großmarkt konnte – wie seine Vorgänger – locker fröhlich eröffnet werden.

„Ich glaube, wir haben drei wundervolle Tage vor uns“, meinte Bürgermeister Florian Marré und dankte unter anderem dem Team aus dem Rathaus um Marktmeister Christian Nitt für die Organisation, den Schaustellern und den Politikern im städtischen Marktausschuss.

Auch Mitglieder des Marktausschusses aus der Nachbarstadt Vechta begrüßte Marré, bevor er um 18.20 Uhr am Fahrgeschäft „Power Express“ den 639. Diepholzer Großmarkt offiziell eröffnete.

Die drei Böller ertönten danach traditionsgemäß – allerdings mit etwas Verzögerung.

Für Musik bei der Eröffnung und beim Umzug sorgte erstmals und eindrucksvoll das „Redkorps“ des Schützenkorps Diepholz.

Zum ersten Mal mit „Redkorps“

Im großen Festzelt schlug Florian Marré dann ein Fass Freibier für die mehr als 500 Ehrenamtlichen aus Diepholzer Vereinen und Institutionen an, die an dem Umzug teilgenommen hatten – so viele wie noch nie.

Im vergangenen Jahr waren bei Marrés Fassanstich-Premiere einige Liter Gerstensaft verloren gegangen. Dieses Mal saß der erste Schlag mit dem Hammer und der Zapfhahn war fest. Der Bürgermeister war offensichtlich selbst darüber erstaunt: „Ich habe nicht heimlich geübt.“

Nach diesem offiziellen Teil füllte sich der Marktplatz bei idealen Wetterbedingungen recht gut.

Weithin sichtbar ist das 55 Meter hohe Fahrgeschäft „Sky Dancer“ – ein Kettenkarussell mit bester Aussicht.

Zum Feiern gibt es neben zahlreichen Bierständen drei Festzelte, darunter ein Zirkuszelt.

Das vierte Zelt – die „kulinarische Weltreise“ mit einem internationalen Imbiss-Angebot – ist bewusst ohne Musik.

Der 639. Diepholzer Großmarkt geht am Freitag mit dem traditionellen Viehmarkt ab 7 Uhr weiter. Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen der Stadt mit geladenen Gästen, bei dem der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) Festredner ist. Der Großmarkt-Samstag beginnt um 14 Uhr und schließt den Seniorennachmittag ab 15 Uhr im Großen Festzelt – veranstaltet vom städtischen Senioren- und Behindertenbeirat – mit ein. Der letzte Markttag am Sonntag wird durch einen öffentlichen Gottesdienst für alle Bürger beim Autoskooter um 11 Uhr eingeleitet.