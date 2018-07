Nach dem Brand: Kita am Müntepark für zwei Jahre an der Steinfelder Straße

Großes Übergangsgebäude

+ © Jansen Außen und innen laufen die Umbauarbeiten für die Übergangs-Kita der Lebenshilfe: Für voraussichtlich zwei Jahre wird die „Kita am Willenberg“ nach dem Brand in einem ehemaligen Wohnhaus an der Steinfelder Straße in Diepholz untergebracht. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Sie heißt zwar noch „Kita am Müntepark“ ist aber nicht mehr dort – zumindest vorübergehend. An der Steinfelder Straße in Diepholz hat die Lebenshilfe ein Haus gefunden, das voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren die Kita für Jungen und Mädchen mit unterschiedlichen Behinderungen beherbergt. Das durch Feuer und Löschwasser nahezu zerstörte Kita-Gebäude am Willenberg in der Nähe des Münteparks soll in dieser Zeit abgerissen und neu aufgebaut werden.