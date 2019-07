„Großes Kino“ im Diepholzer Theater

Diepholz – „Gänsehaut-Feeling“ schon gleich zu Beginn: Schüler und Lehrer des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS) boten am Dienstagabend bei ihrem Schulkonzert im Diepholzer Theater „großes Kino“ und begeisterten das Publikum, das alle 541 Sitzplätze belegte.

Den Anfang machte das von Melanie Römann geleitete GFS-Orchester, das teils von Sängern unterstützt auftrat und mit rhythmischem Beifall verabschiedet wurde. Dann machten diese jungen Musiker Platz für den Erstie Chor (Leitung: Janina Kuhlmann) der Graf-Friedrich-Schule als nächsten Programmpunkt. Auf dem Programm mit durchweg modernen Musikstücken, Film- und Musicalmelodien standen zudem Auftritte der neuen Gruppe „Grooving Rhythm“ (Leitung: Kira Appel), des Lehrer-/Oberstufenchores und des Chores „GoodForSinging“, deren Leiterin Monika Decker nun in den Ruhestand geht, sowie der Gruppe „Inside“ (Leitung: Klaus Stolle).

GFS-Leiter Lars Buse bedankte sich nicht nur bei den Akteuren, sondern auch bei den heimischen Musikschulen, die die Kinder und Jugendlichen an den Instrumenten ausgebildet hatten. In der GFS hatten die Schüler in Arbeitsgemeinschaften das Zusammenspiel gelernt und in einer „musischen Woche“ vor dem traditionellen großen Konzert zum Schuljahresende perfektioniert.