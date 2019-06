Umzug nach 32 Jahren: Großer Neubau für das Frauen- und Kinderschutzhaus

Umzug nach 32 Jahren: Das Frauen- und Kinderschutzhaus bekommt in Diepholz ein neues Domizil. Investor Wolfgang Czerny errichtet es direkt gegenüber dem Diepholzer Bahnhof. Der Rohbau des insgesamt 1,2 Millionen Euro umfassenden Projekts steht. Im März 2020 sollen die ersten Schutz suchenden Frauen und Kinder einziehen.

Diepholz – Für das Frauen- und Kinderschutzhaus in Diepholz beginnt im März 2020 eine neue Ära: Dann, so das Ziel, soll die Einrichtung in den Neubau direkt am Diepholzer Bahnhof einziehen, der zurzeit im Bau ist. Damit ist der Altbau in der Diepholzer Innenstadt, in dem seit 32 Jahren immer wieder Frauen und Kinder Schutz vor Gewalt suchen, Geschichte – und ein neues, strukturiertes Alltagsleben möglich.

„Es wird ganz viel Konfliktpotenzial rausgenommen“, freut sich Doris Wieferich als Leiterin der Einrichtung über das neue Haus und begutachtet begeistert den Rohbau, den Investor Wolfgang Czerny dem Vorstand des Trägervereins für das Schutzhaus während einer Baubesichtigung erläutert. Insgesamt 1,2 Millionen Euro investiert der Diepholzer in das Projekt.

„Wir haben schon so lange gesucht...

Ada Lampe, Vorsitzende des Trägervereins, ist sichtlich erleichtert: „Wir haben schon so lange gesucht...“ Doch eine räumliche Alternative für das 32 Jahre alte Schutzhaus, in dem Frauen und Kinder in räumlicher Enge leben und ungestörte Mitarbeiter-Besprechungen kaum möglich sind, war nicht so einfach zu finden. Investor Czerny vermietet dem Trägerverein den Neubau, den er in Niedrigenergie-Bauweise errichtet, zunächst für zehn Jahre. Die Miete finanziert das Schutzhaus aus Zuwendungen des Landes und des Landkreises sowie aus Eigenmitteln.

Wohn- und Bürofläche im Neubau umfassen rund 530 Quadratmeter. In dem mehrgeschossigen Haus entstehen insgesamt fünf Appartements – eines davon im Erdschoss und behindertengerecht und mit einem Platz.

Zwei Frauen teilen Küche, Bad und Wohnbereich

Die vier anderen Appartements sind jeweils mit zwei Plätzen konzipiert. Zwei Frauen, die jeweils ein eigenes Zimmer haben, teilen sich Küche, Bad und Wohnbereich. Das Besondere in der kleinen Küche: Dort gibt es keine Spülmaschine, aber sie wird mit zwei Kühlschränken ausgestattet – damit es unter den Bewohnerinnen kein Konfliktpotenzial gebe, so Doris Wieferich. Sie freut sich besonders, dass im Neubau ein separater Besprechungsraum zur Verfügung steht und außerdem deutlich bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter bestehen.

Zum Haus gehört ein Aufenthaltsbereich mit integrierter Spielecke. Außerdem bietet es räumliche Möglichkeiten für die Hausaufgabenhilfe sowie Wirtschaftsräume. Eine Umzäunung und ein neues Sicherheitskonzept schirmen die Schutz suchenden Frauen und Kinder vor ungebetenen Besuchern ab. So können die Bewohner auch die Terrasse und die Spielanlage für die Kinder nutzen, die ebenso zum Haus gehören wie insgesamt sieben Parkplätze.

Entwurf von Dreisatz-Architekten

Wolfgang Czerny ist besonders stolz auf die Solarthermie auf dem Dach, die in den sonnenreichen Monaten den gesamten Warmwasserbedarf im Haus abdecken kann. „Ich bin ein Verfechter des Bauhaus-Stils“, betont der Investor und Bauherr, „der Grundgedanke ist hier eingeflossen“. Den Entwurf hat das Büro Dreisatz-Architekten aus Oldenburg erarbeitet.

Dunkle Klinker und darüber weißer Putz prägen die Optik des Neubaus. Viel Glas soll für Licht und eine optimistische Grundstimmung sorgen. Davon sollen die Frauen und Kinder profitieren, die dort zwischen mehreren Wochen oder mehreren Monaten Kraft für eine neue Lebensperspektive schöpfen sollen.

Schutzhaus-Leiterin Doris Wieferich freut sich auf das neue Domizil, das soweit möglich mit den bisher vorhandenen Möbeln ausgestattet werden soll. „Aber das eine oder andere werden wir sicher noch anschaffen müssen.“ Spenden seien deshalb willkommen. Und was geschieht mit dem bisherigen Schutzhaus, das ebenfalls angemietet war? „Es steht wohl zum Verkauf“, sagt Doris Wieferich.

Kontakt

Weitere Informationen per E-Mail: mail@frauenhaus-diepholz.de