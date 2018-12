Große Lohne-Lösung

Fischdurchlässigkeit: Studie über Umleitung der Hinterlohne im Ausschuss

+ Eine Studie, wie die Hinterlohne verlegt und durch den Müntepark führen könnte, um eine Durchlässigkeit des Gewässers für Fische und andere Wasserlebewesen in Richtung Dümmer herzustellen, wurde im Diepholzer Rathaus diskutiert. Einen Beschluss dazu gibt es noch nicht. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Flussaufwärts ist für Fische am Rathauswehr in Diepholz Schluss. In der Lohne können sie die 1,40 Meter hohe Stufe dort nicht überwinden und folglich nicht in Richtung Dümmer weiterwandern. Heimische Politiker diskutierten am Mittwochnachmittag eine große Lösung für dieses Lohne-Problem: Eine Machbarkeitsstudie sieht eine Verlegung der Hinterlohne durch den Müntepark als weiträumige „Umleitung“ mit mehr Strömung vor.