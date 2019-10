Größere Räume für die Werkstätten

Diepholz – Zersplitterndes Glas ist nicht immer ein gutes Zeichen. Aber die Scherben, die am Mittwoch bei der PHV (persönliche Hilfen gGmbH) in Diepholz zusammengekehrt werden mussten, sollten Glück bringen. Sie waren „Ergebnis“ des Richtfestes auf dem Gelände an der Bahn 27. Hier entsteht derzeit ein neuer Multifunktionsbau, in dem die Beschäftigungsangebote der PHV Platz finden sollen. Etwa eine dreiviertel Million Euro investiert die PHV dort, wie Geschäftsführer Bernhard Sauer erklärte.

Der „schmucke und funktionale Neubau“, so Sauer, ersetzt eine alte Halle aus den 50er Jahren, die lange vom THW genutzt worden war und später von der PHV. Mit den Jahren habe man in den alten Hallen immer weniger Platz gehabt, berichteten Sauer. Der zweigeschossige Neubau auf einer Grundfläche von etwa 220 Quadratmetern Grundfläche bietet neue und größere Flächen für Fahrradwerkstatt, Elektrowerkstatt, Montagehalle, Wäscherei und Büroräume und einen Verkaufsraum. Auch die Möbelhalle, die jetzt ein Jahr pausieren musste, könne dann wieder öffnen.

Am Mittwochmittag kletterte Sauer in Begleitung zweier Zimmermänner an die oberste Stelle des Gerüstes, wo mit einigen gezielten Hammerschlägen der Richtkranz befestigt wurde. „Meine Wasserwaage sagt: Perfekt!“, meinte einer der Handwerker und hielt sein Wasserglas an den Kranz.

„Ist doch total schief!“, tönte es von unten. Ein anderer witzelte: „Der Kranz ist gerade, der Bau ist schief!“ Nach dem obligatorischen Hin und Her des Einlotens hing der Kranz nach einiger Zeit dann so, wie er sollte.

„Mit Eifer und mit viel Bedacht ward unser stolzes Arbeitswerk vollbracht“, heißt es im Richtspruch. Und: „Vor Sturm und Wetterblitzen mag der Herrgott dieses Bauwerk beschützen.“

Nach einem „Hoch auf die Bauherrn“ segelte dann das Glas traditionsgemäß in die Tiefe und zersprang in die eingangs beschriebenen glückbringenden Scherben.

„Es gab viele, die sagten, dieser Bau wird nie entstehen“, erinnerte Sauer an die Hürden in der Planungsphase. Doch nun gehe es endlich mit großen Schritten an die Umsetzung.

Sauer dankte den Unternehmen Rasche und Sohn (Rohbau) und Holzbau-Dwenger (Zimmerei) für die gute Zusammenarbeit.

Bei Bratwürsten und kalten Getränken klang das Richtfest im Kreise der PHV-Beschäftigten und -Mitarbeiter sowie Nachbarn und Vertretern der am Bau beteiligten Firmen aus.

Die nächste Feier soll dann im Frühling starten, wenn das Gebäude fertiggestellt sein soll.

PHV

Die PHV (persönliche Hilfen gGmbH) hält verschiedene Hilfen für Menschen mit seelischer Behinderung im Kreis Diepholz bereit. Neben Angeboten der Wohnbegleitung umfasst dies auch niedrigschwellige Beschäftigungsangebote in den Werkstätten in Diepholz und Sulingen. Am Standort Diepholz gibt es 60 Plätze, am zweiten Standort Sulingen 20 weitere. Die PHV beschäftigt nach Angaben des Geschäftsführers etwa 50 Mitarbeiter.