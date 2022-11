„Greenbeats“: Im nächsten Jahr mit Star auf Tournee

Von: Eberhard Jansen

Timm Pieper in Aktion: Der gebürtige Diepholzer ist Chef des Perkussions-Ensembles „Greenbeats“. © Greenbeats/Christian Apwisch

Der Diepholzer Timm Pieper ist Gründer und Chef der „Greenbeats“ Die erste Trommel bekam er zum fünften Geburtstag geschenkt. Das war ein Grundstein für seine Karriere als Perkussionist. Heute ist der gebürtige Diepholzer Timm Pieper Chef des international erfolgreichen Perkussions-Ensembles „Greenbeats“.

Diepholz Am 17. und 18. November hat diese 2007 von dem 45-jährigen Musiker gegründete Gruppe zwei Auftritte im Diepholzer Theater. Im Vorfeld sprach die Mediengruppe Kreiszeitung mit Timm Pieper.

Was dürfen die Zuschauer von „Greenbeats“ in Diepholz erwarten?

Wir spielen in der großen Besetzung mit neun Musikern ein Programm mit einem Mix aus Drum-Performance, Showeffekten und Tanzeinlagen. Die Corona-Zwangspause haben wir dazu genutzt, uns weiterzuentwickeln. So gibt es viel Neues und viele Überraschungen bei dem Auftritt in Diepholz. Uns ist wichtig: Bei diesem großen Programm ist alles live.

Sind die „Greenbeats“-Musiker Profis?

Teils, teils. Wir haben neben den Profi-Musikern auch Mitglieder, die ihr Geld in anderen Berufen verdienen. So sind beispielsweise ein Doktor der Atmosphärenphysik und ein Politikwissenschaftler dabei. Auf der Bühne performen alle voller Energie und Leidenschaft und geben alles für unser Publikum.

Sie selbst haben die Musik als Ihren Beruf gewählt?

Ja, ich habe – neben den „Greenbeats“ – in Wallenhorst einen Musikverlag und eine Musikschule, unterrichte da aber nicht selbst, da ich mit dem Perkussions-Ensemble oft unterwegs bin. In kleiner Besetzung spielen wir zum Beispiel bei Firmenfesten oder anderen internen Events in ganz Deutschland.

Was planen die „Greenbeats“ für ihre Zukunft?

Wir haben im September in Paderborn, Osnabrück und Bremen mit einem Symphonieorchester zusammen gespielt. Das war so cool, dass wir das weitermachen wollen. Derzeit merken wir, dass Veranstalter mit Blick auf mögliche Corona-Einschränkungen im Winter sehr vorsichtig sind. Wir haben daher viele Anfragen für Feste, aber noch wenige Buchungen. Größeres steht für uns im nächsten Jahr an: Wir sind Bestandteil des Programms eines bekannten Künstlers, dessen Namen wir noch nicht nennen dürfen, und gehen mit ihm auf Tournee – in Hallen mit bis zu 15 000 Zuschauern pro Abend.

Wie war ihr Werdegang als Musiker?

Nach den ersten Trommelversuchen als Kind habe ich relativ spät bei der Kreismusikschule in Diepholz Schlagzeugunterricht genommen. Da war ich schon in der sechsten Klasse. An der Graf-Friedrich-Schule, wo ich 1996 mein Abitur gemacht habe, war ich im Musik-Leistungskurs. Spezielle musikalische Vorbilder hatte und habe ich nicht.

Markenzeichen der „Greenbeats“ sind die grünen Trommeln. Sie arbeiten auch mit sehr speziellen Perkussionsinstrumenten. Wo gibt es die zu kaufen?

Gar nicht. Viele Instrumente und auch Halterungen haben wir selber entwickelt und gebaut.

Ihr Vater ist Claus Pieper, der als früherer Chef der Volksbank und SG-Volleyballer in Diepholz bekannt ist. Ist er Fan von Ihnen?

Ja, ein großer. Er ist oft bei Auftritten dabei und übernimmt in Diepholz im Vorfeld auch die Werbung. Zum Beispiel hängt er fleißig Plakate auf. Bestimmt schauen er und meine Mutter am 12. November auch Fernsehen. Dann gibt es im NDR ab 18 Uhr einen Bericht über uns im Magazin Nordtour.

Karten für Zusatztermin in Diepholz Das Konzert der „Greenbeats“ am Freitag, 18. November, im Diepholzer Theater ist ausverkauft. Deshalb haben die Veranstalter einen Zusatztermin organisiert: Am Donnerstag, 17. November, ab 20 Uhr ist die spektakuläre Trommel-Show ebenfalls im Theater zu erleben. Tickets zum Preis von 39 Euro für diesen Abend gibt es über alle Nordwestticket- und Eventim-Vorverkaufsstellen und auch beim Diepholzer Kreisblatt an der Bahnhofstraße 9 in Diepholz.