41 Grad im Diepholzer Freibad

Das Thermometer ist zwar nicht offiziell, aber die Temperatur, die es am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr im Diepholzer Freibad anzeigte, ist rekordverdächtig: 41 Grad Celsius. Das hatte Marc Krempig, Bäder-Betriebsleiter der Stadtwerke Huntetal, noch nicht erlebt. Bei der Hitze suchten natürlich viele eine Abkühlung. Bis um 18.30 Uhr zum Abend wurde im Diepholzer Freibad 1 500 Besucher gezählt. Der in dieser Saison bislang besucherstärkste Tag war das nicht: Am Samstag, 30. Juni, kamen 1 909 Badegäste ins Diepholzer Freibad im Müntepark.. ej / Foto: Jansen