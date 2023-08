Was der ehemalige Lindenhof mit dem Appletree zu tun hat

Von: Jannick Ripking

Autor Dirk Gieselmann und das Appletree Garden Festival sind untrennbar miteinander verbunden. © Hefkaluk, Martin

Der Lindenhof war eine Disco in Wetschen. Das Appletree ist ein Festival in Diepholz. Zwischen ihnen besteht ein Zusammenhang, der nicht jedem bekannt sein dürfte. Autor und Festival-Mitbegründer Dirk Gieselmann erklärt, was die beiden verbindet.

Diepholz / Wetschen – Das Appletree in Diepholz und der Lindenhof in Wetschen. Die räumliche Nähe des Festivals und der ehemaligen Disco dürfte für jeden ersichtlich sein. Dass es zwischen beiden aber auch inhaltliche Schnittstellen gab und gibt, wissen wohl nur Insider. Ein solcher ist Dirk Gieselmann. Der Autor hat seine Wurzeln im Diepholzer Ortsteil Heede und gehört zu den Mitbegründern des Appletree Garden Festivals, das mittlerweile in jedem Jahr mehr als 5 000 Besucher vorweisen kann. Gieselmann präsentierte beim Appletree nicht nur sein neues Buch „Pearl Jam“, sondern verriet auch, warum „es dieses Festival ohne den Lindenhof vielleicht nicht gegeben hätte“.

Durch Schließung des Lindenhof erste Appletree-Überlegungen

Dort, im Lindehof, hatte er in früheren Jahren nicht nur ein Wochenende verbracht, um zu feiern und Musik zu hören, erzählte Dirk Gieselmann bei seiner Lesung im „Spiegelpalais“ des Appletree Garden Festivals. Seine musikalische Vorliebe damals als Teenager: Grunge, ein Genre der Rockmusik. Das Problem: „Ich habe mich ziemlich allein mit dieser Musik gefühlt.“ Erst als diese Musik, seine Musik, in der Disco in Wetschen abgespielt wurde, änderte sich das. „Im Lindenhof hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, nicht mehr allein zu sein“, erinnerte er sich.

Ende der 1990er-Jahre war Schluss damit: Der Lindenhof schloss – für immer. Von da an „wussten wir nicht mehr, wo wir unsere freie Zeit verschwenden sollten“. Mit „Wir“ meinte Dirk Gieselmann auch Teile seiner Freunde, die unter anderem heute noch für das Festival in Diepholz verantwortlich sind. „In dieser Zeit entstand zum ersten Mal die Idee für das Appletree“, sagte er. Wie schon gesagt: „Ohne den Lindehof würde es dieses Festival vielleicht nicht geben.“

Und so kam es dann auch: Im Jahr 2001 trafen sich 15 „Dilettanten, Idioten, Nichtsnutze“, um ein Festival aus dem Boden zu stampfen, erzählte Gieselmann vor ziemlich genau einem Jahr – ebenfalls während einer Lesung beim Appletree. Der Rest ist Geschichte.

Dass das Diepholzer Festival, das seine Ursprünge auf einer Apfelbaumwiese in Cornau hat, diese Größe wie heute erreichen würde, ist für Mitbegründer Dirk Gieselmann immer noch „fast unbegreiflich“. Der Bürgerpark auf Lüdersbusch habe sich vor dem Appletree „in einem mir ewig erscheinenden Dornröschenschlaf“ befunden.