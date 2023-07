Gewalt am Beckenrand: Freibäder im Landkreis Diepholz wappnen sich

Von: Gregor Hühne

Bedrohter Badespaß: Im Freibad Barnstorf musste in der Vergangenheit bereits die Polizei einschreiten. © Jannick Ripking

Bundesweit kommt es in Freibädern immer wieder zu massiven Gewaltausbrüchen von Badbesuchern. Zwar ist auch der Landkreis Diepholz keine Insel der Friedfertigen, doch so schlimm wie in Berlin sei es noch nicht, berichten Freibadbetreiber.

Landkreis Diepholz – Anders als in den Vorjahren habe es in dieser Saison noch keinen Polizeieinsatz in den Bädern Diepholz und Barnstorf gegeben, sagt Bäder-Funktionsbereichsleiter Marc Krempig von den Stadtwerken Huntetal. Jedoch war der Mai vergleichsweise kühl. Im wärmeren Juni sei es dagegen zu Vorfällen gekommen.

„Die Probleme gibt es nicht mit Dauerkartenbesitzern oder normalen Bürgern“, sagt Krempig. Das betreffe ausschließlich „junge Männer aus anderen Kulturkreisen“. Entsprechende Randgruppen beleidigten und belästigten andere Badegäste und nähmen das Personal nicht für voll. „Wir haben auch weibliche, langjährige Mitarbeiterinnen. Die haben es besonders schwer“, berichtet Krempig.

Gruppen haben sich bereits „die Köpfe eingeschlagen“

Laut dem Bäder-Leiter ist es in den vergangenen Jahren auch vorgekommen, dass Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten auf der Badewiese aneinandergerieten und sich die Köpfe einschlugen. Die Polizei habe das in den Griff bekommen, aber auch für sie werde es zusehends schwieriger, Herr der Lage zu bleiben. „Da gibt es nichts schönzureden“, sagt Krempig.

Früher – vor 10, 20, 30 Jahren – habe es das nicht gegeben. Die Entwicklung beschreibt der Bäder-Leiter als „erschreckend“. Seit drei Jahren setzt die Bädergesellschaft einen Sicherheitsdienst ein. „Ohne geht es leider nicht mehr“, so Krempig. „Das könnten wir unseren Mitarbeitern gar nicht mehr zumuten.“

Der Sicherheitsdienst sei auch für die Badegäste da. Die meisten Besucher begrüßten den Einsatz. „Manche glaubten aber nicht, dass das erforderlich ist“, sagt Krempig.

Zu den Gewalteskalationen komme es vor allem an den heißen Tagen

Zu den Gewalteskalationen komme es vor allem an den heißen Tagen. „Die Leute kommen bereits alkoholisiert oder unter Drogen“, schildert er. Eine Herausforderung für ein Bad, das versucht, die meist hochaggressiven Leute abzuweisen. „Die Problematik haben wir aber alle“, sagt Krempig über die Freibadbetreiber im Landkreis Diepholz und Umgebung:

„Wir haben uns vernetzt.“ Im April gab es in Weyhe eine Auftaktveranstaltung des Bädernetzwerks. Alle Schwimmbäder im Kreis sowie aus Bremen und Achim besprachen berufsspezifische Themen, wie die Beckenaufsicht erfolgen soll sowie organisatorische Dinge, aber auch die sich verschlechternde Sicherheitslage.

Dabei gebe es nicht den einen Problemschwerpunkt, so Krempig. Das Auftreten in den Bädern sei dynamisch. Beispielsweise war vor ein paar Jahren die Lage in Harpstedt dramatisch, weil dorthin viele „junge Männer“ aus Bremen auswichen.

Hausverbote sind ein Instrument der Freibäder

Ein Instrument der Freibäder gegen störende Badbesucher ist das Erteilen von Hausverboten. „Das machen eigentlich alle Bäder, sonst tanzen die einen auf der Nase rum“, berichtet Marc Krempig. Die Dauer werde individuell vom Schwimmbad festgesetzt.

Zusehends problematischer werde außerdem, dass Jugendliche immer öfter Foto- und Videoaufnahmen von anderen Badegästen machten. Zwar gebe es Verbotsschilder, „aber das heißt nichts“, so Krempig: „Da muss das Personal immer wieder diskutieren und sich durchsetzen.“

Krempig nimmt zudem Erziehungsberechtigte in die Pflicht. „Die Eltern sind verpflichtet, auf ihre Kinder aufzupassen.“ Oft hingen die Mütter und Väter aber am Handy und vernachlässigten ihre Aufsichtspflicht. Es sei schon oft vorgekommen, dass Kleinkinder unbeobachtet losliefen und fast im Wasser ertranken. Kollegen hätten schlimmeres verhindert. „Auch in Twistringen müssen wir feststellen, dass das respektvolle Miteinander unter den Badegästen nachlässt“, berichtet Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe diplomatisch.

Einsicht in die Badeordnung fehlt

Meist komme es in dem Schwimmpark zu kleineren Streitigkeiten, Handgreiflichkeiten habe es in dieser Saison noch nicht gegeben. Regelmäßig registrierten die Bademeister, dass die Einsicht in die Badeordnung fehle oder Badegäste mit ihrem Verhalten andere gefährdeten und belästigten. Auch die Polizei musste schon gerufen worden.

Der Twistringer Schwimmpark setzt seit diesem Jahr wie das Weyher Freibad erstmalig auf einen externen Sicherheitsdienst. Dieser komme an Tagen mit hoher Besucherzahl und vorhergesagten mehr als 30 Grad Celsius zum Einsatz. Der achte verstärkt auf das Fotografierverbot, die Bekleidungsordnung oder das Verbot von Essen und Trinken am Beckenrand.

„Im Bad soll der Spaß im Vordergrund stehen“, erklärt Hüppe. Das Freibad sei ein öffentlicher Ort, mit der Eintrittskarte werde niemand zum persönlichen Eigentümer des Bades. Respekt gegenüber anderen, sowohl Gästen als auch Beschäftigten, „wie man sie auch gerne für sich selbst einfordert, wäre gut“, erinnert Hüppe.

Krempig bleibt zuversichtlich. Der Bäderbesuch im Landkreis sei sicher. Dafür sorgten sämtliche Bädermitarbeiter. Er kenne aber Kollegen aus Essen, Düsseldorf, Hamburg oder Berlin. „Das ist bei uns noch nie so gewesen, das ist eine andere Dimension.“ Man müsse aber auf der Hut sein.