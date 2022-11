Geschützter und sicherer Raum im „RastHaus“

Von: Eberhard Jansen

Vor der Übernachtungsstelle „RastHaus“ an der Hinterstraße 10 in Diepholz: Die Ansprechpartnerinnen der Caritas-Wohnungslosenhilfe, Karin Haskamp (2. von links) und Martina Deters, mit zwei der Nutzer, Axel (links) und Thomas. © Jansen

Das „RastHaus“ des Caritasverbandes in Diepholz bietet Wohnungslosen eine vorübergehende Unterkunft, in der sie durchschnaufen, kochen, duschen und Wäsche waschen können. Der 55-jährige Axel ist einer der Stammgäste, der 43-jährige Thomas ist zum ersten Mal dort.

Diepholz – Thomas schläft auch im Winter manchmal draußen. „Mein Schlafsack hält bis minus 16 Grad warm“, sagt der 43-Jährige. Aber lieber nutzt er gerade zu dieser Jahreszeit eine Übernachtungsstelle. Thomas stammt aus Stralsund und ist seit mehr als 20 Jahren ohne feste Wohnung. Ebenso wie Axel, der im Spreewald geboren ist. Axel ist 55 und zieht – mit Unterbrechungen – seit Ende 1989 umher. „Aus privaten Gründen“, wie er sagt. Die beiden Männer haben mit ihren vollgepackten Fahrrädern jetzt einige Tage in Diepholz verbracht – im „RastHaus“ an der Hinterstraße, der Übernachtungsstelle für umherziehende Menschen, die in den 1990er-Jahren vom Diakonischen Werk ins Leben gerufen wurde und die seit 1. Januar 2021 in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser ist. Axel ist einer der Stammgäste, kommt auf seinen Touren etwa alle sechs bis acht Wochen hier vorbei, Thomas ist zum ersten Mal hier.

Bislang verzeichnete die Caritas in diesem Jahr 406 Übernachtungen im „RastHaus“ (Stand 22. November). Im ganzen Jahr 2021 waren es 369 Übernachtungen gewesen. In dem Fachwerkgebäude finden bis zu fünf Menschen eine vorübergehende Unterkunft. Coronabedingt ist das Angebot derzeit auf zwei bis drei Plätze beschränkt. Die maximale Verweildauer beträgt eine Woche. Die Wohnungslosen können sich auch tagsüber in dem Gebäude aufhalten.

Ansprechpartnerinnen für die Nutzer sind Martina Deters und Karin Haskamp, Mitarbeiterinnen der Caritas-Wohnungslosen, die ihr Büro praktischerweise gegenüber an der Hinterstraße haben. „Im ,RastHaus‘ haben die Menschen ein Dach über dem Kopf. Hier können sie sich aufwärmen und ausruhen. Sie haben einen geschützten und sicheren Raum für sich“, erklären die Caritas-Mitarbeiterinnen. Hinzu komme die Möglichkeit zu kochen, zu duschen und Wäsche zu waschen. Die Zeit im „RastHaus“ werde auch genutzt, um Behördengänge zu erledigen und Ärzte zu besuchen.

Axel und Thomas kommen dabei in der Regel allein klar. Sie organisieren ihr Leben selbst. Und sie holen sich selbstverständlich den jedem zustehende Tagessatz von 14,97 Euro beim Jobcenter ab. Von diesem Geld können und müssen sie leben.

Das schaffen nicht alle umherziehenden Wohnungslosen. Viele haben psychische Probleme, die sie selbst aber nicht wahrhaben wollen. Thomas hat die Erfahrung gemacht, dass die Wohnungslosen in den vergangenen Jahren immer „jünger und durchgeknallter“ seien. Es sei „unruhig“ in der Szene geworden. Dabei spielen bei den Jüngeren offenbar Drogenkonsum und dessen Folgen eine Rolle.

In der Diepholzer Übernachtungsstelle „RastHaus“ tauchen die jungen Obdachlosen kaum auf. „Die jungen Leute organisieren sich anders“, weiß Martina Deters. Sie übernachten mehr bei Freunden und Bekannten in deren Wohnung auf dem Sofa. Die „RastHaus“-Nutzer seien in der Regel 45 Jahre und älter. Ganz selten sind Frauen darunter. „Nur zwei bis drei im Jahr“, sagt Karin Haskamp.

Axel und Thomas hatten nach ihrem Aufenthalt in Diepholz Freistatt als ihr nächstes Ziel. Was machen sie zu Weihachten? Axel weiß es noch nicht. Thomas will seine Tour kreuz und quer durch Deutschland unterbrechen und die Feiertage bei Familienangehörigen in Süddeutschland verbringen. „In Oberbayern ist es am besten“, ist seine Erfahrung nach vielen Jahren, in denen er durch das ganze Land gereist ist. Von seinen Schulden, die er durch Fehler in seiner Jugend noch habe, komme er nicht mehr los, erklärt der 43-jährige Thomas und fasst seine Situation als „wirtschaftlichen Totalschaden“ zusammen, aus dem er auch durch eine Privatinsolvenz nicht herauskomme. Eine Wohnung möchte er nicht. „Die kann auch eine Belastung sein“, blickt er auf Miete und Nebenkosten. Und steigt auf sein Fahrrad, um weiter durchs Land zu reisen.

Ehrenamtliche Helfer und Spenden gesucht Die Übernachtungsstelle „RastHaus“ in Diepholz an der Hinterstraße 10 wird zum großen Teil von Ehrenamtlichen betreut, die beispielsweise den Wohnungslosen abends aufschließen. Dafür sucht die Caritas weitere freiwillige Helfer, die Zeit und Lust haben, sich bei der Übernachtungsstelle zu engagieren. Das „RastHaus“ wird zum großen Teil durch Spenden finanziert. Die Stadt Diepholz trägt einen Teil der Kosten. Einrichtungsgegenstände wie Matratzen, Bettwäsche und Handtücher müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Auch Verbrauchsgegenstände wie Desinfektionsmittel und Hygieneartikel verursachen laufend Kosten. Zudem hat auch die Caritas in ihrer Einrichtung die hohen Kosten für Energie zu bewältigen. Derzeit ist die Waschmaschine defekt, Herd und Kühlschrank müssen laut Caritasverband ebenfalls erneuert werden. Wer Zeit und/oder Geld spenden möchte, kann sich wenden an: Caritasverband für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser, Karin Haskamp, Hinterstraße 15, Diepholz, Tel. 05441/9299215, Mail: khaskamp@caritas-os.de. Weitere Informationen: www.caritas-os.de/rasthaus.