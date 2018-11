Reh in Aschen gerissen - Jägerin verdächtigt Wolf

Aschen - Nur etwa 40 Meter vom Wohnhaus Apwischer Kirchweg 10 in Aschen entfernt ist am Montag ein totes Reh entdeckt worden. Spuren deuten darauf hin, dass es gerissen wurde.

„Vermutlich von mehr als einem Wolf“, erklärte die Aschener Jägerin Susanne Hoffmann gegenüber unserer Zeitung. Das tote Reh wies nach ihren Aussagen einen wolfstypischen Kehlbiss auf, war größtenteils aufgefressen, Knochen waren abgenagt.

Sorge bereite Susanne Hoffmann nicht, dass ein Reh gerissen wurde, sondern der Ort des Geschehens im Bereich der Abzweigung des Apwischer Kirchweges vom Flaggeweg in der Nähe von Straße und Wohnhäusern. Der Wolfsberater sei über den Fund informiert worden.

ej

Das Thema: Wölfe in Niedersachsen

Der Wolf ist seit dem Jahr 2008 wieder in Niedersachsen zu finden. Seitdem hat sich das Wildtier in weiten Teilen des Landes, von der Nordsee bis in den Harz, niedergelassen. So schätzt das Wolfsbüro des Landes Niedersachsen den Wolfsbestand Anfang des Jahres auf etwa 150 Tiere. Insbesondere Tierhalter sind von der Ausbreitung des Raubtiers betroffen und treffen mit der Anschaffung von Schutzzäunen oder Herdenschutzhunden Maßnahmen gegen Tierrisse durch Wölfe.

In unserem Artikel „Wölfe in Niedersachsen“ geben wir einen Überblick über Daten und Fakten zum Wolf. Wir sprechen mit einem Wolfsberater, Vertretern der Landwirtschaft und der Politik und geben Verhaltenstipps, wenn es zu einer Begegnung mit dem scheuen Raubtier kommt.