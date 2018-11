50 angehende Friseure messen sich beim „Young Hair Contest“

Saskia Thilo vom „Friseurteam Gute Köpfe“ in Brinkum verpasst ihrem vierjährigen Modell, ihrer Nichte Emilia, eine fluffige Faschingsfrisur.

Landkreis Diepholz - Von Heiner Büntemeyer. Die Friseur-Innung der Landkreise Diepholz und Nienburg hat zum nunmehr vierten Mal ihren Auszubildenden eine Chance geboten, ihr Können beim „Young Hair Contest“ zu beweisen.

Obwohl die Teilnahme freiwillig war und die Ergebnisse keinen Einfluss auf die späteren Prüfungen hatten, waren rund 50 junge Stylisten dabei. Ihnen vermittelte diese Veranstaltung einen Eindruck davon, in welcher Atmosphäre später die Gesellenprüfungen erfolgen könnten.

Der Unterschied: Die angehenden Friseure erledigten die Arbeiten im Gegensatz zu den praktischen Prüfungen unter den Augen zahlreicher Besucher. „Ich vermute, dass fast alle Chefs heute hier waren“, berichtete Tanja Strohmeyer, Vorsitzende der Friseur-Innung. Natürlich wurden die Prüflinge auch von Angehörigen, Freunden und ihren Modellen begleitet. Denn alles, was sie für die Erledigung ihrer Aufgabe benötigten, mussten sie selbst mitbringen: vom Kamm bis zum Kopf.

Fünf verschiedene Wettbewerbe waren ausgeschrieben, einige Auszubildende beteiligten sich sogar an zwei unterschiedlichen. Bei der ersten Aufgabe „Nach der Wies‘n ist vor der Wies‘n“ ging es um eine trendige Flechtfrisur. Mindestens die Hälfte der Haare musste geflochten sein, der Rest konnte frei gestaltet werden. „Cut a Bob“ hieß der zweite Contest, in dem ein Bubi- oder Pagenkopf mit oder ohne Pony geschnitten werden musste.

Sichtbare Veränderung der Models bewertet

Keine leichte Arbeit erwartete die aus dem Prüfungsvorstand und dem Vorstand der Friseur-Innung bestehende Jury beim dritten Wettbewerb. Dabei ging es nur noch um das Stylen einer bereits fertig geschnittenen Frisur. Die Experten bewerteten die sichtbare Veränderung des Modells.

+ Die Gesamtsieger: Bianca Bergmann (Gade, Twistringen) und Hussein Ahmed Ali (Studio 21, Bassum). © Runge Modisch und elegant sollten die Teilnehmer eine im vierten Wettbewerb geforderte Steckfrisur bei mindestens schulterlangem Haar gestalten. In die Bewertung floss auch das aufgetragene Make-up ein.

Zum Schluss hieß es passend zum Beginn der Karnevalssaison: „Die Narren sind los“. Allerdings orientierten sich einige Stylisten bei der Gestaltung der Faschingsfrisur auch an „Halloween“. Wichtig waren bei allen Aufgaben die sorgfältige und handwerklich korrekte Arbeit. Als weiteres Kriterium spielte die Kreativität eine große Rolle.

An einigen Stationen gab es für das erste Ausbildungsjahr eine Sonderwertung. Das nutzte Saskia Thilo vom „Friseurteam Gute Köpfe“ in Brinkum und brachte als Modell ihre vierjährige Nichte Emilia mit, der sie eine fluffige, freundliche Faschingsfrisur gestaltete.

Sarina Leymann von Friseurbetrieb Radolla in Syke, die ihre Schwägerin Nele Leymann zu einem neuen Look verhalf, hatte schon vor einem Jahr teilgenommen und mit einem Maskenball-Make-up den dritten Platz erreicht. Mit einem gruseligen Halloween-Outfit belegte sie in diesem Jahr die gleiche Platzierung und war angesichts der großen Konkurrenz damit sehr zufrieden.

Die Ergebnisse

„Nach der Wies‘n“: 1. Ausbildungsjahr: 1. Patricia Fröhlking (Studio Koopmann); 2. Celin Hermink (Radolla); 3. Hussein Ahmed Ali (Studio 21). 2. Ausbildungsjahr: 1. Nathalie Kinder (Hairstyle Heitmann); 2. Lea Boeneks (Studio Koopmann); 3. Sandy Shatto (Ursula Soostmeyer). 3. Ausbildungsjahr: 1. Bianca Bergmann (Gade); 2. Vivien Schmidt (Busasch); 3. Alina Lea Rump (Ilona Brand).

„Cut a Bob“: 1. Zornitza Krosteva (Bergbauer); 2. Jacqueline Müller (Putzbüdel); 3. Celine Paschelke (Radolla). „Boys Style“: 1. Daniel Graf; 2. Hussein Ahmed Ali; 3. Melissa Mümmler „Modisch elegant“: 1. Bianca Bargmann (Gade); 2. Zornitza Krosteva (Bergbauer); 3. Melissa Mümmler/Alina Lea Rump (Ilona Brand).

„Alaaf und Helau“: 1. Alina Scherer (Hairliners); 2. Viktoria Wysgalla (Putzbüdel); 3. Sarina Denise Leymann (Radolla). Gesamtsieger: Bianca Bergmann (Gade, Twistringen) und Hussein Ahmed Ali (Studio 21 Bassum).