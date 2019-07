Gemütlicher Nachmittag am Heimatmuseum

Backtag-Besucher lassen sich frischen Butterkuchen schmecken und stöbern an Ständen

+ Sandra Kirchhoff-Trimpe (von links), Karin Kohlhaus, Renate Quante und Saskia Schilling machten den Butterkuchen zum süßen Erlebnis aus Butter und Zucker.

Aschen – Gemütlich, gesellig, eben ein Sonntag, wie er im Buche steht. So präsentierte sich am Sonntag der Backtag auf dem Gelände des Heimatmuseums in Aschen. Das „Ruh-dich-vom-Alltag-aus-Programm“ begann um 11 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pastor Rainer Hoffmann. Helga Schneider stach das Fassbier an, die ersten Platen mit Butterkuchen waren abgebacken und standen zum Verzehr bereit.