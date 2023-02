Diepholzer Shisha-Bars durchsucht

+ © Jansen Großer Einsatz am Freitagabend in der Diepholzer Innenstadt. In einer gemeinsamen Aktion durchsuchten Zoll, Polizei, Landkreis Diepholz, Stadtverwaltung, Steuerfahndung und Gewerbeaufsichtsamt zwei Shisha-Bars und ein Wettbüro. © Jansen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eberhard Jansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Großer Einsatz von Zoll, Polizei und Beamten anderer Behörden am Freitagabend in Diepholz: In einer gemeinsamen Aktion wurden ab 20.30 Uhr zwei Shisha-Bars und ein Wettbüro in der Innenstadt durchsucht. Nach Informationen der Mediengruppe Kreiszeitung ging es darum, gegenüber der Polizei bekannten Großfamilien mit Migrationshintergrund und deren Aktivitäten Flagge zu zeigen.

Diepholz – An der großen Aktion beteiligt waren neben Zoll und Polizei auch Kräfte von Ordnungsbehörden des Landkreises Diepholz, der Stadt Diepholz, der Steuerfahndung und des Gewerbeaufsichtsamtes. Die Betriebe im Bereich Lange Straße/Hindenburgstraße (Bremer Eck) sowie an der Steinstraße in Diepholz wurde laut einem Polizeisprecher unter anderem mit Blick auf die Bereiche Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Jugendschutz, Drogenhandel und Glücksspiel überprüft. Es habe im Vorfeld entsprechende Vorfälle gegeben, so der Sprecher. Die Behörden hatten auch den Brandschutz und baurechtliche Belange im Blick.

Für die Betreiber der Shisha-Bars und des Wettbüros in Diepholz wurde es also am Freitagabend extrem ungemütlich.

+ Auch an der Steinstraße in Diepholz wurde eine Shisha-Bar durchsucht. © Jansen

Während der Überprüfungen stand die Bereitschaftspolizei Hannover in der Stärke eines „Zuges“ bereit, um die Diepholzer Kräfte nötigenfalls zu unterstützen.

Zwei Großfamilien In Diepholz haben zwei dort lebende Großfamilien mit Migrationshintergrund mehrfach für Aufsehen gesorgt. So waren am 29. Juni 2021 Mitglieder der beiden Familien in der Innenstadt heftig aneinandergeraten. Etwa 15 Streifenwagenbesatzungen rückten seinerzeit an – neben Diepholzer Kräften auch Beamte aus Vechta, Verden, Delmenhorst und Nordrhein-Westfalen. Diese große Schlägerei blieb bei einem Verfahren im September 2022 vor dem Amtsgericht Diepholz ohne Konsequenzen für vier Angeklagte. Die Gerichtsverhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung wurde seinerzeit nach zwei Verhandlungstagen und einer umfangreichen Beweiserhebung eingestellt, weil zu viele Fragen zum Hergang der Massenschlägerei offen blieben. ej

Diese Beamten mussten nicht eingreifen. Es habe keine Zwischenfälle während der Durchsuchung gegeben, sagte der Polizeisprecher gegen 21.30 Uhr, als die Aktion noch andauerte. Zu diesem Zeitpunkt waren nach seinen Aussagen noch Mitarbeiter der Steuerfahndung am Werk.

Ob bei der umfangreichen Aktion Unstimmigkeiten oder Hinweise auf Straftaten zutage gefördert wurden, stand am späten Abend noch nicht fest. Die Lokale waren zum Zeitpunkt der Durchsuchung nur sehr spärlich besucht. Am Bremer Eck sei eine Person angetroffen wurden, an der Steinstraße seien es fünf gewesen.

Nach dem großen Einsatz in Diepholz sollten am späteren Abend noch weitere Lokale in anderen Orten ebenfalls Ziele einer gemeinsamen Behördenaktion werden.