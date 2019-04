„Check-up“: Diepholzer und Rehdener Hausärzte für Zwei-Jahres-Intervall

Gemeinsam gegen Neuregelung

+ © Jansen Diepholzer und Rehdener Hausärzte haben sich zusammengetan, um gemeinsam ihre Patienten über die Neuregelung bei der „Check-up“-Gesundheitsuntersuchung zu informieren und dagegen zu protestieren. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die offizielle Information kam kurzfristig und ohne Vorlauf: Am 2. April flatterte den Hausärzten ein klassisches Fax der Kassenärztlichen Vereinigung in ihre Praxen. Darauf zu lesen: Die Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen „Check-up 35“ und „Check-up 60 plus“ werden seit dem Vortag – also mit Quartalsbeginn – nur noch alle drei Jahre von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Bisher konnten Patienten ab 35 Jahre entsprechende Gesundheitsuntersuchungen alle zwei Jahre in Anspruch nehmen.