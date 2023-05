Gemeinsam für mehr Sicherheit in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Für mehr Sicherheit als Radfahrer oder Fußgänger – und vor Kriminellen: Vertreter von Polizei, Sportgemeinschaft, ADFC, Verkehrswacht und Stadt Diepholz präsentieren „Sicherheit erfahren“ und „3 000 Schritte zur Gesundheit“. © Jansen

Es geht um mehr Sicherheit in Diepholz – im Straßenverkehr wie bei der Vermeidung von Straftaten. Und auch um Gesundheitsförderung durch Bewegung. Zur Verbindung der beiden Aktionen „Sicherheit erfahren“ (für Fahrradfahrer) und „3 000 Schritte zur Gesundheit“ (für Fußgänger) in einem Projekt haben sich auf Initiative der Polizei in Diepholz mehrere Institutionen zusammengetan: Neben dem Präventionsteam der Polizei sind SG Diepholz, ADFC, Verkehrswacht und Stadt Diepholz im Boot und bieten als gleichberechtigte Partner Touren mit Spaß und Informationen an. Angesprochen sind nicht nur Senioren.

Diepholz – Neben Spaß an Gemeinschaft und Bewegung gibt es bei den Rundfahrten beziehungsweise Spaziergängen im Rahmen des neuen Projekts vor Ort Informationen zum Beispiel über konkrete Gefahrenpunkte im Straßenverkehr, über Verhalten in Supermärkten, um Taschendiebstähle zu vermeiden, oder zum richtigen Sichern von Fahrrädern und E-Bikes.

Touren mit dem Fahrrad oder zu Fuß Sicherheit erfahren („Kriminalprävention trifft Verkehrsprävention“): Diese kleine Radtour nicht nur für Senioren sollen unter fachkundiger Anleitung Verkehrssicherheit auf und mit dem Fahrrad bringen, Spaß machen und das Sicherheitsgefühl in Bezug auf Straftaten stärken. Termine: jeweils dienstags 20. Juni, 25. Juli, 29. August, 26. September und 17. Oktober. Start ist um 16 Uhr am Diepholzer Rathaus. 3 000 Schritte zur Gesundheit („gesund und sicher alt werden“): Bei diesem etwa 2,5 Kilometer (etwa 3000 Schritte) weiten Spaziergang durch Diepholz geht es um Bewegung mit Spaß in geselliger Runde – und um die Stärkung des Sicherheitsgefühls durch praktische Informationen zu Straßenverkehrsthemen und zur Kriminaltätsprävention. Termine: jeweils dienstags 30. Mai, 27. Juni, 18. Juli, 22. August, 19. September und 10. Oktober. Treffpunkt ist am Diepholzer Rathaus. Anmeldung zu beiden Touren-Varianten im Diepholzer Rathaus, Tel. 05441/9090, E-Mail: buergerservice@stadt-diepholz.de. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist auf jeweils zwölf begrenzt.

„Der Anteil an älteren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen und wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich steigern. Während sich die Gesamtunfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrenden seit Jahren auf einem ähnlich hohen Niveau halten, ist der Anteil der verunglückten Pedelec-Fahrenden in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und birgt gerade bei der Altersgruppe der Senioren ein großes Risiko an schweren oder gar tödlichen Verletzungen“, erläutert Sascha Lorenz, Verkehrssicherheitsberater im Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz, einen Hintergrund des gemeinsamen Projekts. Das Zufußgehen stelle für ältere Menschen die wichtigste Mobilitätsform dar. Mit zunehmendem Alter steige der Anteil der Fußgängerinnen und Fußgänger am Gesamtverkehr deutlich an, so Polizeihauptkommissar Lorenz weiter. Im Bereich der Betrugsstraftaten und Trickdiebstähle bilden Ältere eine der größten Opfergruppen. Ein weiterer Aspekt des Projektes: „Studien haben nachgewiesen, dass der Erhalt von Mobilität und Selbstständigkeit durch körperliche Aktivität positiv beeinflusst werden“, so Lorenz.

Projekt und Flyer vorgestellt

Das Projekt und den Flyer, der im Rathaus und an anderen Stellen in Diepholz ausliegt, stellten am Mittwochnachmittag Vertreter der beteiligten Institutionen im Rathaus vor: Sascha Lorenz, Michael Wessels und Frank Bavendiek vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz, Heiner Rusche vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC), Sabrina Lampe, Übungsleiterin der Sportgemeinschaft (SG) Diepholz, Wolfgang Rehling von der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz sowie Bürgermeister Florian Marré und Fachdienstleiterin Petra Hage von der Stadt Diepholz.