Geldautomaten: Trotz Gefahr kein Abbau im Südkreis Diepholz geplant

Die Sicherung von Geldautomaten - hier in der Volksbank in Diepholz - wird für Geldinstitute angesichts der Sprengungen durch kriminelle Banden immer wichtiger.

Fast 500 Geldautomaten wurden im vergangenen Jahr in Deutschland gesprengt – Versuche mit eingerechnet. Das war ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Häufig werden Tätergruppen aus den Niederlanden dafür verantwortlich gemacht. Wie reagieren die heimischen Geldinstitute auf die gewachsene Gefahr? Werden Geldautomaten abgebaut? Die Mediengruppe Kreiszeitung hat bei der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz und bei der Volksbank Niedersachsen-Mitte nachgefragt.

Diepholz/Sulingen – Die Volksbank Niedersachsen-Mitte hat die Öffnungszeiten der Zugangsbereiche verkürzt. An allen Standorten, in denen sich Wohnungen in direkter Nähe von Geldautomaten befinden, zum Beispiel im Stockwerk darüber, stehen die Selbstbedienungs-Bereiche noch von 6 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung. Alle anderen SB-Bereiche sind von 6 bis 22 Uhr zugänglich. Weitere Maßnahmen sollten geprüft werden, erklärte die Volksbank vor einigen Wochen. „Die Bestandsaufnahme ist abgeschlossen, wir haben eine umfassende Gefährdungsanalyse durchgeführt. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir über Zeitpunkt, Umfang und Art der weiteren Sicherheitsmaßnahmen keine öffentliche Auskunft geben“, so Volksbank-Sprecherin Kirsten Dauelsberg.

48 Geldautomaten im Südkreis Diepholz Insgesamt 48 Geldautomaten haben Kreissparkasse und Volksbank im Südkreis Diepholz. Die Volksbank Niedersachsen-Mitte hat nach eigenen Angaben in dieser Region derzeit 19 Geldautomaten, davon drei mit angrenzenden Wohnungen. „Hier haben wir die Zugangszeiten stärker eingeschränkt als an Standorten ohne Wohnungen“, erklärte diese Bank mit Blick auf mögliche Gefährdungen von Menschen durch Sprengungen. Die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz erklärte: „Wir haben 29 Geldautomaten im Einsatz.“ Aus Sicherheitsgründen wollte dieses Geldinstitut keine Angaben machen, wie viele davon in Gebäuden mit Wohnungen sind.

Aktuell sei im Rahmen der Präventionsmaßnahmen nicht geplant, Geldautomaten abzubauen oder zu verlegen. „Wir beobachten allerdings weiterhin aktiv das Geschehen und werten darüber hinaus auch regelmäßig die Nutzungsquoten an den einzelnen Standorten aus“, so die Sprecherin der heimischen Volksbank: „Grundsätzlich stellen wir – nicht erst seit Corona, aber deutlich verstärkt seit Beginn der Pandemie – den Anstieg von bargeldlosen Zahlungen fest. Diese Entwicklung ist eindeutig. Vor dem Hintergrund der hohen Betriebskosten, den in der Zukunft zu erwartenden weiteren Investitionskosten und insbesondere mit Blick auf die immensen Risiken einer Sprengung, werden wir die weiteren Entwicklungen genau beobachten. Denn: Nichts ist so wichtig wie die Gesundheit und das Leben eines Menschen.“

Plant die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, Geldautomaten aus Sicherheitsgründen abzubauen, zu verlegen oder neu zu sichern? „Derzeit gibt es keine konkreten Überlegungen, weitere Geldautomaten aus Sicherheitsgründen abzubauen oder zu verlegen“, antwortete Kreissparkassen-Sprecher Ralf Vielhauer.

Standorte nachts verschlossen

Die Sicherheit werde regelmäßig bewertet und Sicherheitsmaßnahmen würden laufend angepasst. „Beispielsweise halten wir schon seit dem vergangenen Jahr alle Standorte über Nacht verschlossen und begrenzen die Nutzungszeiten auf 6 Uhr bis 23 Uhr“, so der Sparkassen-Sprecher. Sicherungsmaßnahmen der Sparkasse orientieren sich an aktuellen Sicherheitsstandards, technischen Weiterentwicklungen und dem weiteren Verlauf der Bedrohungslage. „Zusätzlich orientieren wir uns an den Empfehlungen des Bundesministeriums des Innern und für Heimat“, so Vielhauer.

Öffentlich sichtbar ist: Am Eingang der Hauptstelle in Diepholz, in dessen Bereich Geldautomaten sind, weist die Kreissparkasse mit einem auffälligen Schild auf Videoüberwachung und Alarmsysteme hin – wie es andere Geldinstitute inzwischen auch tun.