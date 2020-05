Das Gedächtnis des Landkreises: Symbolischer Spatenstich für neues Kreisarchiv

Diepholz – Historische und für die Nachwelt wichtige Dokumente werden voraussichtlich ab Ende des Jahres in Diepholz an der Ecke Wellestraße / Römlingstraße für die Nachwelt erhalten

Dort auf dem Gelände des Kreishauses entsteht das neue Kreisarchiv-Gebäude. Mit dem symbolischen Spatenstich starteten am Mittwochmittag offiziell die Bauarbeiten.

Auf etwa 600 Quadratmetern gibt es nach Abschluss der Arbeiten einen Raum für bedeutsame Dokumente, mittelalterliche Urkunden sowie Karten und Verwaltungsschriften des Landkreises und seiner Vorläufer.

„Mit dem Neubau soll das Kreisarchiv langfristig gestärkt werden und wieder näher an die Bürgerinnen und Bürgern heranrücken“, erklärte Landrat Cord Bockhop beim symbolischen Spatenstich, für den die Vertreter des Landkreises und beteiligter Firmen in diesem Fall Schaufeln benutzten.

Der eingeschossige Neubau sieht ein Archiv mit rund 350 Quadratmeter Nutzfläche vor, die ausreichend Platz für bis zu 3 000 laufende Meter Akten und Kartons bieten soll. Ergänzt wird das Archiv durch einen circa 50 Quadratmeter großen Besucherraum mit Handbibliothek. Dieser dürfte für Familien- und Heimatforscher besonders interessant sein. Nebenräume, eine Werkstatt und Toiletten ergänzen das Raumangebot.

Derzeit ist das Kreisarchiv in Räumen des Hülsmeyer-Parks in Eydelstedt untergebracht. Der Mietvertrag endet am 31. Dezember 2020. Dann soll der Neubau in Diepholz fertig sein.

In dem neuen Archivgebäude wird Lüftungs- und Klimatisierungstechnik für eine das ganz Jahr über gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchte sorgen, was für den Erhalt der historisch wertvollen Dokumente wichtig ist. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Kreisarchivs, die die Klimatechnik mit der benötigten Energie versorgen kann, ist ebenfalls in Planung.

„Das Kreisarchiv soll nicht nur ein Lagerplatz, sondern zu einem Ort der Begegnung mit der Vergangenheit werden“, betont Landrat Cord Bockhop, für den auch die Nähe zum Kreishaus wichtig ist. Neben der guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr spricht auch die räumliche Nähe zu weiteren Bildungs- und Kultureinrichtungen für die Standortwahl.

„All diese Faktoren werten das zukünftige Kreisarchiv zu einem außerschulischen Lernort und einer Bildungs- und Forschungseinrichtung auf“, so der Landrat.

Der Archivbereich wird als funktionaler Hallenbau errichtet, der Verwaltungsbereich als massiver Bau. Zudem ist eine potentielle Erweiterungsfläche von rund 200 Quadratmeter vorgesehen.

Zum Jahresende soll das Gedächtnis des Landkreises“von Eydelstedt in sein neues Zuhause in Diepholz umziehen können.

In sein neues Kreisarchiv investiert der Landkreis 2,1 Millionen Euro.

Ältestes Dokument, das im Kreisarchiv des Landkreises Diepholz aufbewahrt wird, ist übrigens ein Lehenbrief des Bischofs von Minden aus dem Jahr 1474.