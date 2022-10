Gebühren und Grundsteuer in Diepholz sollen steigen

+ © Jansen Das Diepholzer Klärwerk im Jahr 2020. Auch die Schmutzwassergebühren sollen im nächsten Jahr in der Stadt Diepholz steigen. Archi © Jansen

Gebühren und Grundsteuer der Stadt Diepholz sollen im nächsten Jahr deutlich erhöht werden. Das hat die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, der das bei den Haushaltsberatungen für 2023 beschließen muss.

Diepholz – Die Stadtverwaltung erklärte dazu am Freitag in einer Mitteilung an unserere Zeitung: „Die Aufstellung des Haushaltes 2023 der Stadt Diepholz ist eine Herausforderung. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Einnahmen der Stadt Diepholz, insbesondere bei der Gewerbesteuer, gesunken. Im laufenden Haushaltsjahr 2022 kämpft die Stadt Diepholz mit stetig steigenden Kosten bei ihren Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.“ Auch die Kostensteigerungen für den Energiebedarf ab 2023 treffen die Stadt wie alle Haushalte in der Stadt.

In den Vorjahren habe die Stadt Diepholz bewusst auf die Anhebung von Gebühren und Steuerhebesätzen verzichtet, um die Bürgerinnen und Bürger nicht noch weiter zu belasten. Nun werde jedoch deutlich, dass für den Haushaltsplan 2023 und die Folgejahre kein Ausgleich möglich sei, so die Verwaltung.

Bislang konnten ausgewiesene Fehlbeträge noch durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden. Diese seien jedoch mit der Finanzierung des laufenden Haushaltes 2022 aufgebraucht. „Bereits beim ersten Haushaltsentwurf wurde deutlich, dass für 2023 – trotz erneut hoher Fördermitteleinwerbung – mit einem erheblichen Loch zu rechnen ist“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Daraufhin sei der Plan nochmals intensiv auf Einsparpotenziale geprüft und die Lücke dadurch bereits deutlich verringert worden. Dennoch bleibe für den verbleibenden Fehlbetrag nur die Aufnahme von Krediten.

Das soll 2023 in der Stadt Diepholz teurer werden Die Verwaltung der Stadt Diepholz schlägt dem Rat vor, städtische Steuern und Gebühren wie folgt zu erhöhen: Die Schmutzwassergebühr soll von 2,20 Euro pro Kubikmeter auf 2,40 Euro steigen. Die Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr steigt demnach je zehn Quadratmeter befestigte Fläche um 0,48 Euro. Zudem sollen die Reinigungsklasse I bei der Straßenreinigung von 1,40 Euro auf 1,55 Euro je Frontmeter und der Winterdienst von 0,55 Euro auf 0,75 Euro je Frontmeter angehoben werden. Die Reinigungsklasse II bleibt mit 14,95 Euro unverändert. Darüber hinaus wurde die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Diepholz komplett überarbeitet. „Dies wurde notwendig, da die Stadt Diepholz ab 2023 mit ihren Dienstleistungen beispielsweise der Pflegeübernahme während der Nutzungsdauer umsatzsteuerpflichtig wird. Aufgrund der Neukalkulation der Friedhofsgebühren steigen verschiedene Gebührentarife und andere reduzieren sich künftig“, so Kämmerin Ines Heidemann.

Über die Gebührenanpassungen hinaus beabsichtigt die Stadt Diepholz auch, den Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 v. H. auf 410 v. H. (von Hundert/ in Prozent) zum 1. Januar 2023 anzupassen. Im Zuge der Satzungsänderung wird gleichzeitig auch die Erhöhung der Grundsteuer A von 400 v. H. auf 410 v. H. und der Grundsteuer B von 360 v. H. auf 410 v. H. ab dem 1. Januar 2024 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

So haben die Grundstückseigentümer die Möglichkeit, sich auf die Anpassung vorzubereiten. Bürgermeister Florian Marré: „Eine zusätzliche Belastung der Grundstückseigentümer bereits ab 2023 soll vermieden werden. Ab 2024 ist eine Hebesatzanpassung jedoch unvermeidbar, wenn wir die steigenden Kosten auffangen wollen.“ Mit dieser Anpassung bewege sich die Stadt Diepholz im Rahmen vergleichbarer Kommunen im Landkreis, so Florian Marre.

„Die Stadt Diepholz bietet als Mittelzentrum mit ihren Bildungseinrichtungen, den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, den Bädern, dem Theater und anderen Freizeiteinrichtungen sowie der medizinischen und sozialen Versorgung vor Ort jeder Bürgerin und jedem Bürger einen Wohnort mit hoher Lebensqualität. Aber auch die Umlandkommunen und Gäste nutzen das vielfältige Angebot unserer Stadt. Diese Attraktivität wollen wir auch für die kommenden Jahre sichern und investieren in die Infrastruktur, die Freizeiteinrichtungen und ganz besonders in die Bildungseinrichtungen unserer Stadt“, wird Bürgermeister Florian Marré in der Mitteilung zitiert: „Wir müssen aktuell damit rechnen, dass auch in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Herausforderungen auf die Stadt Diepholz zukommen. Diese können wir nur gemeinsam bewältigen. Deshalb legt die Verwaltung dem Rat mit dem Haushaltsplan 2023 einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur langfristigen Stärkung der städtischen Finanzen und somit unser aller Lebensqualität vor. Kurzfristig sehen wir uns jedoch gezwungen, auch eine Anpassung der Gebühren und der Grundsteuer vorzuschlagen“, kommentiert Bürgermeister Marré die Versendung der Haushaltsunterlagen mit der Einladung zum städtischen Ausschuss „Finanzen und Wirtschaft“. Dieser wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 10. November, ab 16 Uhr im Rathaus mit dem Haushalt befassen.

Damit die Summe der Kreditaufnahmen nicht zu hoch ausfällt und die laufenden Kosten abgedeckt werden können, für die keine Kreditaufnahmen zulässig sind, schlägt die Verwaltung dem Rat die Anpassung aller Gebühren zum Haushaltsjahr 2023 vor. ej