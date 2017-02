Gänsehaut-Momente inklusive

Zur „Nacht in St. Nicolai“ erstrahlt die Kirche an der Langen Straße in besonderem Licht.

Diepholz - Essen und trinken in den Kirchenbänken: was sonst im Gottesdienst eher nicht so gern gesehen wird, war an diesem Abend willkommen. Die Besucher der fünften „Nacht in St. Nicolai“ sollten es sich bequem machen, verweilen, in Gespräche eintreten, gern auch die gesamten vier Stunden des Programms verfolgen.

Die Besucher erwartete ein Abend mit Musik, Lyrik und Geschichten. „Heute können Sie ,Kirche‘ einmal ganz anders erleben“, hatte Pastor Lutz Korn die Gäste eingangs begrüßt. In lockerer Atmosphäre mit einem Glas Wein in der Kirchenbank oder an den Tischen im hinteren Bereich lauschten etwa 150 Menschen aus Diepholz und Umgebung dem vielfältigen Programm, das der Kirchenvorstand der Gemeinde für diesen Abend geplant hatte.

„Die Nacht in St. Nicolai ist ein Geschenk für Sie – ein Dankeschön, für alle, die uns unterstützen und zu unserer Gemeinde gehören“, erklärte Pastor Lutz Korn, bevor die Jugendkantorei unter Leitung von Meike Voss-Harzmeier das Programm eröffnete. Neben Kostproben aus dem Musical „Eleasar“, das die Geschichte des vierten Königs erzählt, sangen die Jugendlichen auch bekannte Gospels und Choräle.

Anschließend brachte Christa Schröder mit einigen Menschen aus den Diepholzer Gemeinden die Geschichte des Barmherzigen Samariters als plattdeutsches Theaterstück dar. Kirchenvorsteher Ulrich Halfpap und Lektorin Uta Klatte erzählten im Verlauf des Abends die biblische Geschichte in modernen Varianten.

Kurzfristig eingesprungen war der professionelle Musiker Bernd Schlott, der mit Saxophon, Klarinette und Mundharmonika musikalische Brücken zwischen den Geschichten baute und das Publikum mit Swing, Jazz, Blues und Filmklassikern begeisterte. Ihm gelang es großartig, sich auf sein Publikum einzustellen und die Menschen in den Kirchenbänken zum Mitsingen zu animieren. Bernd Schlott bewirkte echte Gänsehaut-Momente mit Titeln wie „Irgendwo auf der Welt gibt´s ein kleines bisschen Glück“ oder „Der Mond ist aufgegangen“ und schenkte den Besucherinnen und Besuchern als Dankeschön am Ende seines Auftritts einen spontan improvisierten St. Nicolai-Blues.

Nach einer kurzen Pause begann Rieke Siemon, Studentin aus Aschen, ihre Lesung aus ihrem zweiten Buch „staubgefärbt“. Ganz leise wurde es in der Kirche, als Rieke Siemon mit zarter Stimme ihre bildhaften Texte vortrug, die viele Besucherinnen und Besucher durch ihre Intensität anrührten und zum Nachdenken brachten. Auf besonderen Wunsch sang sie gemeinsam mit Nils Dieckmann an der Gitarre einige ausgewählte Lieder und verzauberte so die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Einen guten Kontrast zu den leisen Tönen bildete das darauffolgende Blechbläserquintett „Brass5“ mit Britta Rohlfing (Trompete), Marvin Zimmermann (Trompete), Stephan Flore (Horn), Stephan Klöpzig (Posaune) und Josef Bruns (Tuba). Auf dem etwa einstündigen Programm standen unter anderem Werke von Händel, Haydn, Strauß, Mancini und Gershwin, die von den Besucherinnen und Besuchern mit begeistertem Applaus gewürdigt wurden. In den Pausen brachten Kirchenvorsteher Dirk Landgraf und Pastor Lutz Korn mit ihren Lieblingsgeschichten die Menschen in der Kirche zum Schmunzeln.

Zum Abschluss des Abends feierten die letzten Besucherinnen und Besucher eine besinnliche Andacht vor dem Altar der Nicolaikirche. „Es war heute besonders schön zu erleben, wie Musik aus vielen verschiedenen Menschen eine Gemeinschaft macht“, resümierte Pastor Lutz Korn. „Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Nacht in St. Nicolai und hoffen, dass es dann noch mehr Menschen in Diepholz gibt, die sich von uns einladen lassen möchten.“

fl/sr