Futtermittelbelastung nicht nachzuvollziehen

Veterinäramt entlastet Schweinemastbetrieb

Landkreis Diepholz - Seit dem späten Montagabend herrscht Klarheit. Ein wenig zumindest. Bei einer Prüfung des Veterinäramtes des Landkreises Diepholz hat sich bewahrheitet, dass ein Schweinemastbetrieb im Mai 2018 mit möglicherweise ndl-PCB-belastetem Futtermittel beliefert worden ist. Nicht dioxinänhliche polychlorierte Biphenyle, so der volle Name, sind eine giftige Verbindung. Über Lackabsplitterungen in Verladezellen beim Unternehmen Agravis soll Futter verunreinigt worden sein.