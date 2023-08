Von Sichtachse über Funktionsband

Von: Jannick Ripking

Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Fußgängerzone erstreckt sich über die gesamte Kolkstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag, 4. September. Danach folgt die Sanierung der Langen Straße vom Alten Rathaus bis zum Alten Stadtcafé. Grafik: Stadt Diepholz © Ripking, Jannick

Die Sanierung der Diepholzer Fußgängerzone startet im September. Der Zeitplan sieht eine einjährige Bauzeit vor

Diepholz – Sichtachse, Funktionsband, taktiles Leitsystem und Rigolen-Entwässerung. Begriffe, die für viele sicherlich erst einmal nichtssagend sind. Architekten und Planer wissen aber genau, was damit gemeint ist. Und diese Begriffe spielen eine zentrale Rolle bei der Neugestaltung der Fußgängerzone in Diepholz. Die Bauarbeiten im Rahmen der Innenstadtsanierung starten am Montag, 4. September, auf der Kolkstraße. Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt und soll sich insgesamt über ein Jahr erstrecken.

Aktuelle Kostenschätzung für die Sanierung: rund zwei Millionen Euro. Die Stadt Diepholz erhält dabei über das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ Finanzmittel von Bund und Land. Die Stadt selbst muss rund ein Drittel der Kosten tragen. Wie hoch die Summe, die Diepholz bezahlen muss, ausfällt, kann allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau ermittelt werden. „Aber im Haushalt ist diese Maßnahme abgesichert“, sagt Bürgermeister Florian Marré. Für die Planung erhielt seinerzeit das Büro Landschaftsarchitekten Kolhoff aus Vechta den Zuschlag. Die Bauarbeiten selbst erledigt die Firma Galabau Stegemann aus Löningen.

Zeitplan

„Unser Ziel ist, dass wir den Grafensonntag 2024 in der neuen Fußgängerzone feiern können“, sagt Bürgermeister Florian Marré. Der Diepholzer Grafensonntag findet immer im Oktober statt. Marré und Bauamtsleiter Sebastian Dornieden sind guter Dinge, dass alle Zeitvorgaben eingehalten werden. Die Sanierung der Kolkstraße erfolgt dabei im ersten Bauabschnitt. Dornieden geht von einer Bauzeit von rund fünf Monaten aus: „Vermutlich sind wir Ende Januar damit durch.“

Im zweiten Schritt geht es an die Sanierung der Langen Straße vom Alten Rathaus im Norden bis zum Alten Stadtcafé im Süden. „Das ist der größte Abschnitt“, sagt Dornieden. „Wir starten dabei in der Mitte der Fußgängerzone und arbeiten uns dann nach außen.“ Der Startschuss für diese Bauphase soll im Dezember erfolgen – also noch während der Arbeiten auf der Kolkstraße. Dornieden rechnet für September mit dem Ende dieses Abschnitts. Also noch vor dem Grafensonntag im kommenden Jahr.

Beim dritten und kleinsten Bauabschnitt handelt es sich um die kleine Stichstraße zwischen der Langen Straße und Hinterstraße – entlang des Juweliergeschäfts Ahrens. „Das dauert etwa zwei bis drei Monate und erfolgt zwischen Februar und März/April, also parallel zum zweiten Bauabschnitt“, so Dornieden.

Während der Bauzeit

„Es ist natürlich mit Einschränkungen zu rechnen“, sagt der Bürgermeister. „Aber die versuchen wir so gering wie möglich zu halten.“ Eine nicht zu vermeidende Einschränkung werde während des ersten Bauabschnitts eine Teilsperrung der Straße Rathausmarkt sein, weil dort eine Querungshilfe entstehen wird, die den Rathausplatz mit der Kolkstraße verbinden soll. „Die Straße wird in dieser Zeit zu einer zweiseitigen Sackgasse“, so Florian Marré. Eine Umleitungsregelung sei derzeit in Arbeit.

Die Fußgängerzone werde nie komplett gesperrt. Dornieden versichert: „Alle anliegenden Einzelhändler und Gastronomen werden während der Bauphase zu Fuß zu erreichen sein.“ Er geht sogar davon aus, dass es nicht einmal zu Schließungen einzelner Läden für nur wenige Stunden kommt. In Absprache mit der ausführenden Firma soll das Pflaster vor den Eingängen der Lokale immer außerhalb der Öffnungszeiten aufgenommen werden. „Ich habe bei der ausführenden Firma ein richtig gutes Gefühl“, kommentiert Dornieden, während Marré ergänzt: „Es gibt nie eine Garantie, aber wir werden versuchen, alle günstigen Zeitfenster zu erwischen.“

Allerdings: „Kunden oder Gäste werden über Barken durch die gesperrte Fußgängerzone geleitet werden müssen“, so Dornieden. Das sei nicht zu vermeiden. Marré ergänzt: „Wir sind aber darauf aus, dass es keine langen Umwege geben wird.“ Außerdem sei es nicht abzuwenden, dass umliegende öffentliche Stellplätze als Materiallager herhalten müssen.

Funktionsband

Für die neue Fußgängerzone gilt: „Zentralität steht im Fokus.“ Der städtische Bauamtsleiter meint damit einen der bereits erwähnten Begriffe: „Es wird ein sogenanntes Funktionsband geben, das mittig durch die Fußgängerzone läuft. Sämtliches Mobiliar wird in diesem Band platziert – Bäume, Beete, Bänke und Spielgeräte.“ Links und rechts vom Funktionsband werde es demnach lediglich rote Pflastersteine geben.

„Auch die Bestuhlung der Außengastronomie soll in diesen Bereich verlagert werden“, erklärt Sebastian Dornieden. Das habe zwei Vorteile: „Unsere Gastronomen haben dadurch mehr Platz und es gibt keine Barrieren mehr für den Einzelhandel“. Er erklärt: „Als Fußgänger halte ich mich näher an der Fassade auf und werde eher in einen Laden hineingezogen. Das ist der Grundgedanke.“

Sichtachsen

Der nächste Faktor für mehr Aufenthaltsqualität sind die Sichtachsen, die die Diepholzer Bürger, aber auch Gäste ins Zentrum lenken sollen. „Die erkennt man manchmal erst, wenn sie entstanden sind“, meint Florian Marré und verweist auf die Fläche des ehemaligen Arko-Gebäudes: „Auf einmal wirkt es so, als wäre Toys and Trains viel näher am Zentrum.“ Das sei das Ziel von Architekten, wenn sie über Sichtachsen sprechen.

Bezogen auf die Sichtachsen der Fußgängerzone spielt laut Dornieden ein geplantes Fontänenfeld in der Mitte eine entscheidende Rolle. „Wir haben in Diepholz viele schöne Gewässer. Wasser soll in der Innenstadt auch erlebbar werden“, sagt er. Das Feld „ist ganz bewusst dort platziert“, erläutert der Bauamtsleiter. Denn: „Es wird aus allen vier Himmelsrichtungen sichtbar sein.“

Dafür müssen allerdings die zwei Pflanzbögen – je eine am Anfang der Fußgängerzone auf Höhe Altes Stadtcafé und Fleischerei Kessler – weichen. Marré weiß, dass das nicht jedem Diepholzer gefallen wird, „und auch mir blutet das Herz“. Aber: „Jeder Fachplaner sagt, dass sie unserer Innenstadt nicht guttun.“ Stichwort Sichtachsen: „Das sind Sichtbarrieren, wir brauchen aber verbindende und keine trennenden Elemente.“

Rigolen-Entwässerung

Bei der Planung für die neue Fußgängerzone war der Stadt Diepholz eine gewisse Nachhaltigkeit wichtig. „Fast alle Fußgängerzonen haben kaum Grünflächen und sind nahezu vollständig versiegelt“, meint Sebastian Dornieden. In der Kreisstadt soll das künftig anders sein. Deswegen sind im Funktionsband nicht nur in unregelmäßigen Abständen Bäume und Beete vorgesehen. Die Fußgängerzone wird dabei als eine Schwammstadt angelegt. Das heißt, dass im Boden Wasser gespeichert werden kann.

Eine entscheidende Rolle trägt dabei ein Rigolen-Entwässerungssystem. Sebastian Dornieden: „Eine Rigole ist ein technisches Bauwerk im Erdreich.“ Es wird sich unterhalb der Bäume in der Fußgängerzone befinden. Regenwasser von den Dächern wird dabei über Regenfallrohre in die Rigolen geleitet. „Dort kann das Wasser dann Stück für Stück versickern und dient zusätzlich der Bewässerung unserer Pflanzen“, erklärt er. Die Kanalisation bleibe dennoch bestehen, „falls die Rigolen doch einmal voll laufen“.

Taktiles Leitsystem

Die neue Fußgängerzone soll darüber hinaus nicht nur von Sichtbarrieren, sondern auch von realen Barrieren befreit werden. Ein taktiles Leitsystem, das durch eine spürbare Erhebung in die Pflasterung integriert wird, werde Abhilfe schaffen, verspricht Sebastian Dornieden. Egal ob per Berührung mit Fuß, Blindenstock oder Rollstuhl, „man wird durch das Leitsystem durch die Fußgängerzone geführt und weiß auch mit Handicap, wo man lang muss“, sagt der Bauamtsleiter. Um das optische Gesamtbild der neuen Fußgängerzone aber nicht zu zerstören, „fällt unser taktiles Leitsystem nicht so kontrastreich wie an Bahnhöfen aus“.

Zur großen Zufriedenheit des Bürgermeisters sind die meisten Eingänge der Geschäfte in der Innenstadt darüber hinaus bereits ebenerdig angelegt. Das erleichtere die Arbeiten. Überall dort, wo es allerdings noch nicht der Fall ist – zum Beispiel beim Büro der Fördergemeinschaft –, „heben wir das Pflaster in Absprache mit den Eigentümern ein wenig an“.