Fund in alter Handtasche

Von: Eberhard Jansen

Eine besondere gespendete Handtasche zeigen Inge Human (links) und Christina Runge vom Zonta-Club Diepholz-Vechta: Darin war noch eine Eintrittskarte des Düsseldorfer Theaters „Kom(m)ödchen“ aus dem Jahr 1969. © Jansen

Erfolgreiche Aktion beim 38. Diepholzer Grafensonntag: Der Basar mit gespendeten Handtaschen, Schmuck und Accessoires, den die Damen des Zonta-Clubs Diepholz-Vechta veranstalteten, brachte einen Erlös von 4 .000 Euro. Das teilte Zonta-Mitglied Heike Lehnkering mit. In einer Handtasche machten die Zonta-Damen einen Fund.

Diepholz- Beim Grafensonntag hatte der Zonta-Club hatte seinen Basar im leer stehenden Ladenlokal an der Ecke Lange Straße/Kolkstraße aufgebaut. Dort herrschte schon kurz nach der Eröffnung ein großer Andrang. Unter den Handtaschen war eine besondere – gespendet von Frau aus Verden: In der Tasche war noch etwas Kleingeld in D-Mark und eine alte Einrittskarte: Am 14. Juni 1969 hatte die frühere Tachenbesitzerin offenbar das Theater „Kom(m)ödchen“ in Düsseldorf besucht.

Der Zonta-Club hatte die gut erhaltenen Taschen, Tücher, Gürtel und anderes unter dem Motto „Glanzlichter setzen und Lichtblicke schenken“ gesammelt und gab sie während des Grafensonntags beim dritten „Glanzlichter-Basar “ gegen eine Spende ab.

Der Erlös fließt in das neue Projekt des „Fördervereins Zonta International Diepholz/Vechta“ mit dem Namen „Lichtblicke“. Dabei werden Frauen in den Landkreisen Diepholz und Vechta, die unter Altersarmut leiden, kleine Momente der Freude geschenkt werden, die diese aufgrund ihrer finanziellen Lage ohne Unterstützung nicht realisieren können.

Zonta ist eine internationale Service-Organisation von Frauen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Lebenssituation von Frauen und Mädchen weltweit zu verbessern..