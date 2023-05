Landschaft neu gestalten

Von: Anke Seidel

Beispiel für ein erfolgreiches Flurbereinigungsprojekt: Die Eyter zwischen Thedinghausen und Schwarme. © Sigi Schritt/Archiv

Wenn Straßen gebaut und Biotope renaturiert werden müssen, ist die Flurbereinigung ist elementare Voraussetzung dafür. 36 Verfahren laufen zurzeit.

Landkreis Diepholz. Leuchtende Rapsfelder wechseln mit noch sattgrünen Getreideflächen oder anderen Feldfrüchten: Wie ein bunter Flickenteppich wirkt die Landschaft im Landeanflug, Eigentumsgrenzen sind klar zu erkennen. Doch genau die müssen bei wichtigen Projekten – wie die Wiedervernässung von Moorflächen, der Bau einer Umgehungsstraße oder die Vernetzung von Biotopen – zwangsläufig aufgehoben und die Flächen neu geordnet werden. Genau das ist Aufgabe der Flurbereinigung.

In den Landkreisen Diepholz und Nienburg laufen zurzeit 36 solcher Verfahren. Mehr als 52 000 Hektar Fläche müssen dabei neu geordnet werden, betroffen sind knapp 9 000 Eigentümer. In sogenannten Teilnehmergemeinschaften sitzen sie gemeinsam am sprichwörtlichen Tisch – für jedes Verfahren besteht eine. Ergo gibt es 36 Gemeinschaften, die im Verband der Teilnehmergemeinschaften (VTG) Sulingen zusammengefasst sind.

Es ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die Karl-Heinz Schütte 26 Jahre lang als Geschäftsführer geprägt hat. Nun hat er sich in den Ruhestand verabschiedet, aber zuvor schon mit seiner jetzigen Nachfolgerin Anne-Katrin Büttner zusammen gearbeitet. Die 41-Jährige ist gelernte Industriekauffrau, hat ein Bachelor-Studium in Wirtschaftswissenschaften absolviert und elf Jahre lang berufliche Erfahrung bei einem regionalen Zweckverband gesammelt. Die gebürtige Schwafördenerin übernimmt als Geschäftsführerin des Verbands der Teilnehmergemeinschaften eine vielschichtige Aufgabe mit oft komplexer Dynamik.

„Es ist wie ein Puzzle“

„Es ist wie ein Puzzle“, nennt Christian Schönfelder als Dezernatsleiter Flurbereinigung und Landmanagement im Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser ein Beispiel für die Neuordnung von Flächen, wenn Naturschutz- oder Bauprojekte es erfordern. Ein Aspekt sind auch bessere Bewirtschaftungsmöglichkeiten für Landwirte, die – wirtschaftlich zur Effektivität gezwungen – mit immer größeren Maschinen immer größere Flächen brauchen.

„Die Flurbereinigung ist ein Instrument“, sagt der Dezernent mit Dienstsitz in Hildesheim und spricht von einem „Gestaltungsauftrag im ländlichen Bereich“. Unverzichtbar dafür ist der Flächentausch, bei dem es durchaus zu Konfliktfällen kommen kann – zum Beispiel dann, wenn eine Fläche für Windkraft geeignet ist, die zum Tausch angebotene aber nicht. In solchen Fällen bestehe die Möglichkeit der Ausgleichszahlung, so Christian Schönfelder. Um in allen Fällen die bestmögliche Lösung erreichen zu können, kann der Verband der Teilnehmergemeinschaften auch selbst Flächen anbieten. Der Dezernent verweist auf die große Bedeutung der Landbevorratung. „Wir kaufen wie viele andere auch“, blickt Christian Schönfelder auf den allgemeinen Grundstücksmarkt.

Mittels Flurbereinigung die Voraussetzung für den Bau einer Umgehungsstraße oder für die Renaturierung eines Flusses zu schaffen, erfordert Verhandlungen, Kompromissbereitschaft und Geduld. Deshalb dauert ein solches Verfahren in der Regel zwischen zehn und 15 Jahren. „Es kann aber auch schon mal dreißig Jahre dauern“, ergänzt der Dezernent.

Seit zehn Jahren zum Beispiel läuft das Flurbereinigungsverfahren Ochtmannien-Weseloh. Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft ist Ehler Meierhans. Der 46-Jährige widmet sich dem Projekt, das Voraussetzungen für den Straßenbau und die Schlattsanierung schaffen soll, mit Herzblut. „Sieben Jahre lang habe ich mich auf Schützen- und Erntefesten fast ausschließlich über die Flurbereinigung unterhalten“, beschreibt der Landwirt den Dialog mit Partnern und Bürgern – in dem Wissen, dass Flurbereinigung oft kritisch gesehen wird.

„Aber in diesen Jahren haben wir schon rund 3 000 Bäume gepflanzt, das hätte es ohne die Flurbereinigung nicht gegeben“, sagt Ehler Meierhans. Seit einem Jahr ist er Vorsitzender des Verbands der Teilnehmergemeinschaften Sulingen – eine Aufgabe mit Herausforderungen. Der 46-Jährige formuliert es bewusst salopp: „Das ist kein Schützenverein!“

Naturschutz besonderer Schwerpunkt

Das belegt Christian Schönfelder mit zwei Zahlen: „Der Sulinger Verband investiert fünf bis acht Millionen Euro pro Jahr. Das ist das größte Bauprogramm eines VTG in Niedersachsen.“ Geld fließt beispielsweise in den landwirtschaftlichen Wegebau, der mit 75 Prozent aus EU-Mitteln gefördert wird. Deshalb sei er für Geschäftsführer Karl-Heinz Schütte ein Schwerpunkt gewesen, so Christian Schönfelder. Er bescheinigt dem bisherigen Geschäftsführer erfolgreiches Wirken – auch wenn es um andere Flurbereinigungs-Bauprojekte geht. Zwei Bauingenieure beschäftigt der Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen dafür. „Das ist auch eine Besonderheit in Niedersachsen“, betont Christian Schönfelder.

Als Dezernatsleiter Flurbereinigung und Landmanagement im Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser stellt er fest: „Der Sulinger Verband ist ein leistungsfähiger und wirtschaftlicher Verband, der viel umsetzt.“ Er pflege engen Kontakt zum Landkreis Diepholz und insbesondere zur Stiftung Naturschutz – was beweist, dass Naturschutzprojekte einen besonderen Schwerpunkt bilden.

Gibt es Projekte im Rahmen des Niedersächsischen Wegs und des Wasserversorgungskonzepts im Landkreis Diepholz? Man versuche, diese Konzepte in die Verfahren zu integrieren, antwortet Christian Schönfelder. Und fügt hinzu: „Wir sind nicht schnell, aber nachhaltig.“

Arbeiten gemeinsam für die Flurbereinigung: (v.l.) Ehler Meierhans (Verbandsvorsitzender), Anne-Katrin Büttner (neue Geschäftsführerin), Karl-Heinz Schütte (bisheriger Geschäftsführer und Christian Schönfelder (Dezernatsleiter im Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser). © VTG Sulingen