Für Tafeln und Sprachunterricht: Lions spenden 24. 500 Euro

Von: Eberhard Jansen

Insgesamt 12.500 Euro – Erlös des Adventskalender-Verkaufs 2022 – spendet der Lions Club Grafschaft Diepholz an die Lebensmittelausgaben (Tafeln) der Region. 2.500 Euro überreichten die Lions-Mitglieder Hans-Werner Schwarz (r.) und Mark Kürble (2. v.r.) an die Diepholzer Platte Plus. Darüber freuten sich Leiter Bodo von Bodelschwingh und Damen des ehrenamtlichen Teams. Mit weiteren 12.000 Euro finanzierten die Lions Sprachunterricht ukrainischer Kinder. © Jansen

Die Lions helfen dort, wo es der (Sozial-) Staat nicht kann oder will. Die Gesamtsumme von 24 .500 Euro hat der Lions Club Grafschaft Diepholz – beziehungsweise dessen Förderverein – jetzt für verschiedene Projekte im Südkreis gespendet. In diesen Tagen bekamen oder bekommen die Lebensmittelausgaben für Bedürftige jeweils 2. 500 Euro.

Diepholz/Sulingen –Die Lebensmittelausgabe „Diepholzer Platte Plus“ besuchten am Freitag die Lions-Vertreter Mark Kürble und Hans--Werner Schwarz. Sie übergaben dem Leiter Bodo von Bodelschwingh eine symbolische Spendenzusage von 2 .500 Euro. „Davon schaffen wir zwei neue große und energiesparende Kühlschränke mit Glastüren an“, erklärte von Bodelschwingh.

Die gleiche Summe bekam am Freitag auch die Sulinger Tafel – überreicht von Lions-Mitglied Karl-Heinz Jantzon.

Erlös der Adventskalender-Aktion 2022

Weitere Spenden des Lions-Fördervereins in gleicher Höhe gehen noch an die Tafeln in Barnstorf, Wagenfeld und Lemförde. Die Summe von 12. 500 Euro für diese fünf Lebensmittelausgaben der Region (vier Tafeln und die Diepholzer Platte Plus, die nicht der Tafel-Organisation angehört) sind der vom Lions Club (Förderverein) Grafschaft Diepholz aufgestockte Erlös seiner Adventskalender-Aktion 2022.

Lions Club Grafschaft Diepholz Der Lions Club Grafschaft Diepholz wurde 1966 von 18 Männern gegründet. Derzeit hat der Club 42 Mitglieder, die sich alle 14 Tage treffen. Die Lions starten Aktionen, um Geld zu sammeln, das regional, national und international eingesetzt wird, um Menschen in Not zu helfen und gemeinnützige Aktivitäten zu unterstützen. Die internationale Lions-Organisation wurde 1917 in den USA gegründet. Mehr Infos: lc-diepholz.de

Aus eigenen Mitteln hat der Lions Förderverein den Sprachunterricht von Kindern aus der Ukraine an sechs Orten mit insgesamt 12.000 Euro 2022/2023 finanziert. Jeweils 2 .000 Euro gingen an Unterrichtsprojekte in Diepholz, Sulingen, Rehden, Lemförde, Barnstorf und Wagenfeld. Laut Mitteilung des Lions Clubs war beispielsweise in Rehden an der Oberschule eine entsprechend ausgebildete Ukrainerin beauftragt worden, neun aus dem kriegsgeschüttelten Land geflüchtete Schüler in 70 Blöcken von je 80 Minuten täglich Deutsch zu unterrichten. Der Unterricht wird nun beendet, da das gespendete Budget ausgeschöpft ist.