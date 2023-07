Diepholzer Aeroclub unter junger Führung

Der neue Aeroclub-Vorsitzende Tim Abrahams (links) freut sich zusammen mit dem Flugschüler des Aeroclubs Diepholz, Joshua Osudo, über dessen bestandenen ersten „Freiflug“. Beide stehen im Eingangsbereich des zivilen Towers vor einer von Tim Abrahams gebauten und mit dem Internet verknüpften Anzeigetafel, die mit farbigen Lämpchen laufend den aktuellen Flugwetterstatus in Deutschland anzeigt. © Zellhorst/Aeroclub

Tim Abrahams ist der neue Vorsitzende des Aeroclubs Diepholz. Torsten Müller übernimmt den Posten des „Airport Managers“.

Diepholz – Frischer Wind im Aeroclub Diepholz: Tim Abrahams ist der neue Vorsitzende. Der Aeroclub betreibt auf dem zivilen Flugplatz Diepholz – Dümmerland (FDD) am Lehmder Damm als Mitbenutzer des militärischen Fliegerhorstes der Luftwaffe seit über 50 Jahren Flugsport. Aus den Anfängen hat sich ein lebendiger Verein entwickelt, der seit der letzten Mitgliederversammlung in die Hände einer engagierten jungen Führung übergegangen ist.

Der neue 1, Vorsitzende Tim Abrahams ist ein Schweißfachingenieur, der in einem Dinklager Unternehmen arbeitet und seine Pilotenlizenz im August 2022 in der Flugschule des Aeroclubs Diepholz erworben hat.

Als neuestem „Flugküken“ konnte er kürzlich Joshua Osudo zu dessen ersten „Freiflug“ beglückwünschen. Das heißt: Der 21-Jährige hat im Rahmen seiner Ausbildung zur Privatpilotenlizenz beim Aeroclub Diepholz die ersten drei Platzrunden (solo, also völlig alleine) in der Schulungsmaschine Socata TB 9 erfolgreich absolviert. Joshua Osudo hat auch beruflich mit der Fliegerei zu tun. Seine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker in der Luftwaffenwerft auf dem Fliegerhorst Diepholz hat er abgeschlossen und arbeitet dort als ziviler Mitarbeiter.

Blick in die Geschichte des Aeroclubs Bis 1971 gab es in Diepholz nur den Diepholzer Luftsportverein, der sich mit Segelflug befasste. Vor der Gründung des Aeroclub Diepholz war der Wunsch aufgekommen, auch Motorflug betreiben zu können. Schnell nach der Gründung wurde eine Flugschule gegründet, um Nachwuchs für den Verein zu schaffen. Bis zum Jahr 2000 wurden mehr als 100 Flugschüler zum Privatpiloten ausgebildet.

Der Aeroclub besitzt zwei Flugzeuge, eine viersitzige Sonata TB-9 (Schulungsflugzeug) und eine Cessna 172 (viersitzig), die von allen Vereinsmitgliedern benutzt werden können.



Zu der neuen Führungs-Crew des Aeroclubs Diepholz gehört auch der neue „Airport Manager“ des FDD, Torsten Müller (Wetschen), der auch die meiste Zeit auf dem Flugplatz am Lehmder Damm im Süden von Diepholz anzutreffen ist und bei einer Tasse Kaffee im zivilen Towergebäude gerne weitere Fragen zur Fliegerei in Diepholz beantwortet.

Schriftführer des neuen Aeroclub-Teams ist Bastian Halfbrodt (Drebber), den Posten des Kassenwarts bekleidet Peter Husmann (Drebber).

Der Flugschule des Aeroclubs Diepholz stehen insgesamt sieben Fluglehrer (fast alles Airline- und Berufspiloten) unter der Führung von Ausbildungsleiter Christopher Bergmann zur Verfügung. wz

Mehr Informationen: www.aeroclub-diepholz.com - Mail: info@aeroclub-diepholz.com - Tel. 05441/927400