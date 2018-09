„Führen auf Distanz“ und „Reverse Mentoring“

Zukunft der Arbeit: Öffentliche Veranstaltung von PHWT-Studenten in Diepholz

+ Die Zukunft der Arbeit oder die Arbeit der Zukunft? Studenten der PHWT veranstalten dazu für Unternehmen und alle weiteren Interessierten eine Zukunftswerkstatt in Diepholz (von links): Prof. Dr. Cord Twele, Maik Bredemeyer, Fabio Maier, Yannik Bisanz, Leonie Bergmann, Jan Friedrichs und der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. In Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung müssen Mitarbeiter flexibel sein. Viele sind demzufolge nicht immer zu festen Zeiten in der Firma, sie arbeiten zu Hause im „Home Office“ oder unterwegs. Und was macht der Chef? „Führen auf Distanz“ ist ein Thema bei der öffentlichen Zukunftswerkstatt „Arbeit 4.0“, die Studenten der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) in Diepholz organisieren.