„Frühling“-Tee, Galgant und neues Grillgewürz

Am Stand der Diepholzer Firma Lebensbaum bei der Messe Biofach in Nürnberg: Mitarbeiterin Kira Hegemann serviert Besuchern den neuen Tee „Frühling“.

Diepholz - Eine Mischung aus Kräutern und Grüntee: „Frühling“ heißt die neue Teesorte, die die Bio-Firma Lebensbaum/Ulrich Walter GmbH bei der Messe Biofach in Nürnberg präsentiert. Auch ein neues Grillgewürz stellt der Diepholzer Produzent von Tee, Kaffee und Gewürzen in Bio-Qualität vor.

Zudem präsentiert Lebensbaum das Gewürz Galgant. Die eher unbekannte Ingwer-Schwester wird als Pfeffer-Ersatz und in der thailändischen Küche verwendet. Die Wurzel wurde laut Lebensbaum bereits von Hildegard von Bingen als „Gewürz des Lebens“ geschätzt.

Die Messe Biofach (verbunden mit der Vivaness), die im vergangenen Jahr 48 .533 Fachbesucher der Bio-Branche aus 130 Ländern hatte, geht heute zu Ende. Eine erste Bilanz von Lebensbaum war gestern schon positiv: „Es war gefühlt voller als in Vorjahren. Wir haben viele Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft“, berichtete Firmensprecher Jan Kühn aus Nürnberg.

Lebensbaum – in vielen Bereichen der Branche Marktführer ist wieder mit einem großen Stand auf der Biofach präsent. Dieser lädt – aufgebaut wie ein Café – mit seiner gemütlichen Atmosphäre zu Gesprächen bei einem Tee oder Kaffee ein. Kaffee gibt es dieses Jahr auch nach alter Art handgefiltert. Zwei Köche zeigen am Stand, wie die Gewürze in Bio-Qualität verwendet werden.

Direkt gegenüber von Lebensbaum präsentiert sich bei der Messe in Nürnberg der indische Tee-Anbauer Ambootia, der mit seinem Darjeeling-Tee nicht nur Lebensbaum in Diepholz beliefert, sondern auch das britische Königshaus.

Bei der Biofach vor Ort war auch Firmenchef- und Gründer Ulrich Walter. Der Diepholzer Bio-Pionier hatte die Biomesse vor Jahren mit ins Leben gerufen.

Lebensbaum hat inklusive seiner Kaffeerösterei in Gronau nach eigenen Angaben derzeit 211 Mitarbeiter. Ulrich Walter gründete die Firma 1979. Der Ursprung: Er übernahm damals einen Bioladen an der Lohnstraße in Diepholz. Nach mehreren Zwischenstationen und ständigen Erweiterungen bezog Lebensbaum das moderne Firmengebäude an der Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße 12 in der Nähe des Diepholzer Fliegerhorstes im Jahr 2001.

ej