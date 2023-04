„Uns musst Du erleben“

Von: Sven Reckmann

Teilen

Volle Marktstraßen: Mit der Resonanz des zurückliegenden Wochenendes können die Schausteller zufrieden sein. © Reckmann

Der Diepholzer Frühjahrsmarkt und der verkaufsoffene Sonntag waren gut besucht.

Diepholz – Trockenes Wetter, volle Marktstraßen und zufriedene Schausteller – der Diepholzer Frühjahrsmarkt hat am Wochenende viele Besucher in die Kreisstadt gelockt. Der „kleine Bruder“ des Diepholzer Großmarktes hat sich ganz schön groß gezeigt.

„Alle sind zufrieden“, sagte Schausteller André Schneider aus Bielefeld aus Sicht der Organisatoren und blickte auf Marktstraßen, in denen am Sonntagnachmittag fast schon „Geschiebe“ herrschte. „Uns kannst Du eben nicht im Internet bestellen, uns musst Du erleben!“, sagte der Bielefelder im Steuerstand des Autoscooters, bevor er per Knopfdruck die nächste Fahrt auf die Reise schickte: „Letzter Tag – letzte Gelegenheit!!“

Das Miteinander, das Leute-Treffen – das hätten viele Leute lange vermisst in den Pandemie-Zeiten, erzählt Schneider, in denen es den Markt und andere Veranstaltungen nicht geben konnte. Und jetzt würden die Menschen es wieder verstärkt suchen.

Vollbesetzte Runden drehte der „Aviator“ auf dem Marktplatz in Diepholz. © Reckmann

Einmal mehr konnte sich der Markt sehen lassen, mit mehreren Großfahrgeschäften und einem bunten Buden-Mix.

Die Ortsfeuerwehr Diepholz zeigte auf dem Marktgelände einen Teil ihrer Fahrzeuge – allen voran die Drehleiter und stellte ihre Arbeit vor. Ein Trödelmarkt ergänzte für beide Tage das Angebot.

In der Innenstadt hatte die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz zu einem verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Viele Besucher schlenderten in der Fußgängerzone oder machten dort eine Pause in der heimischen Gastronomie.

Komplett neu war, dass man mitten in der Fußgängerzone auch die Golfschläger schwingen konnte. Der Bahnengolfclub hatte eine mobile Minigolfanlage mitgebracht, bei denen große und kleine Interessierte ihre Fähigkeiten ausprobieren konnten. Dabei gab es im Idealfall Fahrchips für den Markt zu gewinnen. Der Diepholzer Bahnengolfclub möchte sich damit möglichen neuen Mitgliedern öffnen, wie es hieß. Wer am Sonntag bei den Probe-Golfschlägen Lust zum Mitmachen bekommen hat, möge sich beim Bahnengolfclub melden.

In der ehemaligen Buchhandlung Günzel öffnete der neue interkulturelle Nachbarschaftstreff, bertrieben von der Bildungsplattform Eleganz, zum ersten Mal seine Türen.

Die Ledebourstraße stand unterdessen ganz im Zeichnen des Deutschen Roten Kreuzes. Der dort ansässige Laden „Jacke wie Hose“ feierte sein zehnjähriges Bestehen. Das DRK hatte dazu ein buntes Programm für Groß und Klein vorbereitet (wir berichten noch).

Drei Tage lang drehten die Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz ihre Runden. © Reckmann

Die Stimmung in den Marktstraßen möge friedlich bleiben, das hatten die Beteiligten bei der Eröffnung des Marktwochenendes gesagt. Auch diesbezüglich fiel die Bilanz am Sonntag positiv aus. Bis zum Sonntagnachmittag waren keine Ausfälle zu verzeichnen.

„Hier war es sehr friedlich“, sagte André Schneider. „Wenns jetzt noch bis acht Uhr trocken bleibt...“ Damit hatte er einen wunden Punkt getroffen, um 17.30 Uhr ging ein regelgerechtes „Sommergewitter“ über Diepholz nieder – mit heftigem Regen. April eben.

Die „mobile Minigolfbahn“ machte in der Diepholzer Innenstadt Station. © Reckmann

Gesichert in die Höhe: Die Diepholzer Feuerwehr zeigte am Rande des Frühjahrsmarktes ihr Können. © Reckmann