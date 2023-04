Das gibt es beim Diepholzer Frühjahrsmarkt

Von: Michael H. Dümer

Der Autoscooter darf auf gar keinen Fall fehlen und wird auch auf dem Diepholzer Frühjahrsmarkt vom 21. bis zum 23. April wieder auf dem Marktplatz aufgebaut, wie Schausteller André Schneider bestätigte. © Michael H. Dümer

Vom 21. bis 23. April findet in Diepholz der Frühjahrsmarkt auf dem Marktplatz statt. Er ist wieder verbunden mit einem Trödelmarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Fördergemeinschaft steuert eine „mobile Minigolfanlage“ bei.

Diepholz – Familie Schneider freut sich auf Diepholz - so wie in jedem Jahr. Denn Diepholz ist für die bekannte Schaustellerfamilie aus Bielefeld fast so etwas wie ein zweites Zuhause. Ein Diepholzer Großmarkt ohne den Schneiderschen Autoscooter wäre kaum vorstellbar. Und die Organisation des Frühjahrsmarktes hat die Familie schon vor vielen Jahren auf Bitten der Stadt Diepholz in die Hand genommen - früher unter der Federführung von Walter Schneider, der diese Aufgabe mittlerweile an seinen Sohn André übergeben hat.

Von Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, soll der Diepholzer Frühjahrsmarkt 2023 auf dem Marktplatz über die Bühne gehen. Neben dem Autoscooter sollen dann als weitere Fahrgeschäfte unter anderem der „Aviator“ und – als Neuheit – der „Devil Rock“ dabei sein, dazu weitere Karussells für die Kinder und nicht zuletzt eine Reihe von Marktbuden mit Spielen und kulinarischen Angeboten. „Das wird auch in diesem Jahr wieder eine runde Sache“, ist sich André Schneider sicher.

Noch bis zum kommenden Sonntag, 16. April, ist die Schaustellerfamilie in ihrer Heimatstadt Bielefeld auf dem dortigen Frühjahrsmarkt im Einsatz. „Dann bauen wir ab und kommen direkt nach Diepholz. Die ein oder andere Überraschung werde man wieder im Gepäck haben. Auf ein Feuerwerk werde, wie schon beim Großmarkt 2022, allerdings erneut verzichtet.

Disney-Figuren als „Walking Act“

Dafür habe man sich für die Kinder etwas einfallen lassen. Als „Walking Act“ werden zwei bekannte Walt-Disney-Figuren, vermutlich Mickey Mouse und Minnie Mouse, auf dem Frühjahrsmarktgelände unterwegs sein, mit denen sich kleine - und natürlich auch große - Marktbesucher dann fotografieren lassen können.

Zum Diepholzer Frühjahrsmarkt gehört auch der Trödelmarkt auf dem an den Festplatz angrenzenden Teil des Marktplatzes. Den soll es am Samstag wie auch am Sonntag, also am 22. und 23. April, wieder geben, wie der Diepholzer Marktmeister Jonas Bramlage auf Nachfrage erklärt.

Vorführungen der Feuerwehr

Die Diepholzer Feuerwehr plane ebenfalls ihre Teilnahme und wolle auf dem Marktplatz am Frühjahrsmarkt-Sonntag mit Löschvorführungen für Spannung sorgen und zugleich auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen.

Buden in der Innenstadt

Und auch die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz steckt längst in den Vorbereitungen. Von 13 Uhr bis 18 Uhr werden am Sonntag viele Diepholzer Geschäfte ihre Türen öffnen und zum Frühjahrsmarkt-Shopping einladen. In der Innenstadt sollen dann verschiedene Buden aufgebaut werden, die mit süßen und herzhaften Genüssen aufwarten werden. Außerdem soll es eine „mobile Minigolfbahn“ für Kinder geben. So werde man sich von der Fußgängerzone aus spielerisch in Richtung Bremer Eck bewegen können und es gebe ein paar Fahrchips als Gewinne, so Sebastian Hering vom Vorstand der Fördergemeinschaft. Diese Aktion werde auch vom Diepholzer Bahnengolfclub unterstützt.